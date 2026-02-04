Luis Caputo, sobre la marcha atrás para cambiar la fórmula de inflación: "Pasaron cosas en el medio"

4 de febrero de 2026 Inicio
El ministro de Economía reconoció la marcha atrás del Gobierno con la misma frase que usó Mauricio Macri en 2018. "Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas", había dicho el ingeniero.

Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el ex director del INDEC Marco Lavagna anunció la implementación de la nueva metodología para medir la inflación porque "pensaba realmente" que para enero estaría terminado el proceso de desinflación. "No se dio el proceso, pasaron cosas en el medio", se lamentó el funcionario.

Caputo: "Marco Lavagna se fue en términos amigables"

"Para mayo, junio, cuando la inflación estaba en 1,5%, Marco pensaba realmente que para enero eso ya podía estar. Vino el ataque político fenomenal que generó este 50% de dolarización del M2, una caída brutal de la demanda de dinero que impactó en el nivel de crecimiento, pegó fuertemente en el riesgo país y generó un nuevo escalón en el nivel de inflación", explicó Caputo en LN+.

Al "realentizarse el proceso de desinflación", pero con la implementación de la nueva fórmula para calcular el IPC ya anunciada, Marco "se había sentido comprometido con la fecha". "El mensaje era que no se dio el proceso, pasaron cosas en el medio. No había ningún problema, Marco lo entendió perfectamente", contó el ministro.

