Un famoso mundial comentó sobre la posibilidad de volver a aparecer en Marvel.

Harry Styles debutó en el MCU como Eros (Starfox) en la escena postcréditos de Eternals, generando gran impacto y expectativas.

Tras su aparición, no hubo anuncios oficiales ni nuevas referencias al personaje, lo que sembró incertidumbre entre los fans.

Styles aseguró que la experiencia fue positiva, pero hoy prioriza su carrera musical y no planea un regreso inmediato al cine.

Marvel mantiene abierta la posibilidad de retomar a Eros, aunque sin confirmaciones ni plazos definidos. La irrupción de Harry Styles en el Universo Cinematográfico de Marvel se convirtió en uno de los episodios más comentados de la Fase 4, luego de su inesperada aparición como Eros, o Starfox, en la escena postcréditos de Eternals. La llegada del cantante británico aportó un fuerte impacto mediático y abrió la puerta a una expansión del costado cósmico de la franquicia, al presentar a un personaje con peso propio dentro de los cómics. Con el paso del tiempo, aquella apuesta que parecía marcar un rumbo claro terminó despertando más preguntas que certezas entre los seguidores.

Tras ese debut, las expectativas en torno al desarrollo de Eros crecieron de manera sostenida, impulsadas por especulaciones sobre su vínculo con Thanos y su posible protagonismo en futuras historias intergalácticas. Muchos fanáticos interpretaron su aparición como el inicio de una presencia sostenida dentro del MCU, pero el avance de los estrenos de Marvel transcurrió sin referencias concretas al personaje. La ausencia de anuncios oficiales comenzó a diluir el entusiasmo inicial y dio lugar a un clima de incertidumbre que todavía persiste.

harrysjpg.jpg ¡Atención, fanáticos! Harry Styles llega a Argentina como solista En este escenario, el destino de Starfox dentro del relato de Marvel continúa sin definiciones claras. Sin confirmaciones formales que respalden la continuidad de Styles en el rol, el personaje permanece en una zona de indefinición mientras el estudio reorganiza sus planes para las próximas etapas. Entre rumores y expectativas, la posibilidad de volver a ver a Eros en acción sigue abierta, aunque sin certezas sobre si su aparición fue apenas un guiño aislado o el primer paso de una historia más extensa.

Qué dijo Harry Styles sobre la posibilidad de seguir ligado a Marvel Más allá del impacto que generó su aparición en el MCU, Harry Styles adoptó una posición prudente y transparente respecto de su continuidad en la actuación. En declaraciones recientes, el artista explicó que la experiencia de interpretar a Eros en Eternals resultó muy gratificante y que valora la oportunidad, aunque aclaró que en la actualidad su foco principal está puesto en la música. Tras el lanzamiento de nuevo material, su agenda prioriza las giras y el proceso creativo como cantante, por lo que no contempla un regreso inmediato a proyectos cinematográficos de gran escala.

Harry Styles Redes sociales El propio Styles también se permitió tomar con humor el alcance de su participación, al bromear con la posibilidad de que su cameo sea lo único que llegue a verse dentro de la franquicia. Aun así, reconoció la existencia de un contrato que habilita su presencia en más de una película, lo que mantiene abierta la posibilidad desde el punto de vista formal. El músico sostuvo que volverá a actuar cuando sienta un verdadero impulso creativo, dejando entrever que su vínculo con Marvel no se cerró, sino que atraviesa una pausa sin plazos definidos, a la espera de un proyecto que despierte el mismo entusiasmo que su carrera musical.

Esta mirada coincide con la postura de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien remarcó que el estudio evita forzar el regreso de personajes solo por su impacto mediático. Según explicó, aunque existe interés en explorar el potencial narrativo de Eros y Pip el Troll, cualquier reaparición debe encajar de manera natural en la historia general del MCU. De este modo, mientras Marvel redefine sus próximas etapas y Styles continúa concentrado en su éxito musical, la relación entre ambas partes permanece en suspenso, sostenida por una expectativa latente pero sin urgencias ni confirmaciones.