El portugués es un ícono del fútbol por sus goles, récords y una vigencia que lo acerca a disputar su sexta Copa del Mundo. En Estados Unidos, Canadá y México volverá a competir con la Pulga, que también disputará su último mundial.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años donde se destaca su magia, ambición en el fútbol y récords que marca una carrera llena de éxitos personales y que, sin dudas, su nombre figurará en las páginas de ídolos en el fútbol moderno . Sin embargo, en su historia no puede faltar la mención de Lionel Messi , quien también lo ayudó en su carrera: juntos protagonizaron la rivalidad más influyente de los últimos años .

Cristiano Ronaldo mostró parte de su look y dejó ver con su buzo cuál es el color que estará de moda en 2026

Indudablemente, hablar de Cristiano es sinónimo del rosarino, ya que a su modo ambos fueron complementarios para elevar el estándar del fútbol de élite. Durante más de una década, cada temporada fue una comparación permanente con goles, asistencias, títulos, premios individuales y actuaciones destacadas, siendo jugadores fundamentes no solo en los clubes donde jugaron, sino también sus respectivas selecciones.

Mientras el campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina supo destacarse con su talento natural, genialidad espontánea y una lectura del juego única, el portugués se centró en el trabajo minucioso, una obsesión por su físico al extremo y la determinación pura. Si bien tienen una gran diferencia, los caminos iban hacia la misma dirección: la cima del estrellato mundial por su talento.

Durante una entrevista, el rosarino aseguró que no son amigos, pero sí tienen “un gran respeto” : “Tengo mucha admiración por él y por la carrera que ha tenido y sigue teniendo, porque sigue compitiendo al máximo”.

La de ambos fue una rivalidad de enfrentamientos personales que se creó el entorno del mundo del fútbol, sin embargo, para ellos era por una exigencia mutua. Clásicos entre Real Madrid y Barcelona, noches de Champions, premios compartidos y estadísticas imposibles fueron testigo del talento que mutuamente se retroalimentaban y que los amantes del fútbol supieron apreciar en primera persona.

“Siempre fue una 'batalla'. En lo deportivo fue muy linda. Mutuamente nos alimentábamos el uno al otro porque los dos somos muy competitivos”, agregó el ex-Barcelona haciendo referencia de cómo la competencia empujó a ambos a ser mejores.

Ronaldo y Messi superaron marcas que parecían inalcanzables, reescribieron récords goleadores y llevaron la discusión futbolera a cada rincón del planeta, sin sentido ya que el fútbol disfrutó del talento y magia dentro del campo de juego.

“Tengo un cariño por él, porque a mí siempre me trató bien y me respetó mucho como rival”, supo responder en otras entrevistas el ex–Real Madrid sobre su rivalidad con el bicampeón de América y remarcó un concepto en la misma línea que Messi: “No somos amigos, pero somos colegas que se respetan mucho”.

Cristiano y Messi en sus selecciones: dos caminos, un mismo final de época

Cristiano Ronaldo Portugal Twitter (@selecaoportugal)

En las últimas dos décadas, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi supieron marcar una historia sin precedentes y que podría culminar en la misma época, con el retiro de ambos en sus respectivas selecciones luego de la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Ronaldo fue, desde muy joven, el emblema absoluto de Portugal. Antes de su irrupción, la selección lusa tenía talento, pero carecía de peso histórico sostenido. Con él, Portugal se convirtió en protagonista permanente.

El pico llegó en 2016 cuando ganaron la Eurocopa en Francia y luego la Nations League en 2019. El delantero fue el goleador, el líder visible y el referente de una generación que se animó a competir contra las potencias. Incluso cuando su rol fue mutando, siguió siendo símbolo y bandera.

El capitán disputó a lo largo de los años cinco mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) y en caso de disputar la del 2026, tendrá la chance de romper con un nuevo récord al ser el único jugador en haber participado de seis ediciones, marca que solo Messi podría igualar en caso de formar parte del plantel que dirige Lionel Scaloni. Por lo que esa rivalidad seguirá hasta último momento ya que, a juzgar por las edades, este podría ser la última Copa del Mundo que podrían disputar.

Además, en el mundo de las selecciones, el delantero portugués es el máximo goleador histórico sumando un total de 143 gritos de gol, en 226 partidos disputados. Al mismo tiempo, se convirtió en el único futbolista en convertir en todos las Copas del Mundo que disputó.

Los inicios de Cristiano Ronaldo en el fútbol

Cristiano Ronaldo joven fisico

Cristiano Ronaldo nació en Madeira y, más de 20 años después de su debut profesional, sigue siendo sinónimo elegancia en el campo de juego, ambición, título, premiaciones y récords que muy pocos pueden contar y sumar en sus palmareses. Sus primeros pasos fueron en el Sporting Lisboa, en 2002 con tan solo 17 años, y en su segundo partido se convirtió en el goleador más joven de la historia del club, con 17 años y 8 meses.

Un año más tarde, los Leones jugaron un partido amistoso frente a Manchester United y Alex Ferguson quedó impresionado lo que hizo que se concrete el pase del portugués al equipo inglés. En su estadía por Inglaterra conquistó dos títulos, lo que lo llevó a recaer en Real Madrid.

En el conjunto madrileño forma parte de la leyenda y siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de su historia: conquistó 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. Además, en sus palmarés suma 5 Balones de Oro, 4 Botas de Oro, 2 Premios The Best, 3 Premios al Mejor Jugador de la UEFA y 3 Trofeos Pichichi.

A lo largo de sus nueve temporadas como madridista, Cristiano dejó varios récords impresionantes: máximo goleador de la historia del club con 451 tantos, máximo goleador de la historia de la Copa de Europa (marcó 105 tantos en Champions); máximo goleador madridista en la Liga (312); más partidos de tres o más goles en la historia de la Liga (34); y más tantos en una temporada con el Real Madrid (61).

cristiano real

Pero su carrera no solo se quedó allí sino que también militó en Italia donde vistió la camiseta de Juventus, allí jugó un total de 134 encuentros , convirtió 101 goles y conquistó 5 títulos: Supercopa (2018), Campeonato de Liga (2019 y 2020), Supercopa (2020) y Copa (2021).

Durante la temporada del 2021 hasta el 2023 tuvo su segunda etapa en el United, club que si bien no pudo sumar más palmarés jugó 54 choques más y metió 27 tantos.

Ahora en el tramo final de su carrera se centró fuera de Europa: desde 2022 que juega en la liga de Arabia Saudita en el Al-Nassr: hasta el momento, vistió la camiseta 133 veces y metió 117 gritos de gol. A lo largo de toda su carrera el portugués convirtió un total de 960, con el objetivo de llegar a los 1.000.