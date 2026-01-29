29 de enero de 2026 Inicio
El consumo subió en 2025, pero terminó diciembre en terreno negativo

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios registró caídas consecutivas en los últimos dos meses del año. La aceleración de la inflación fue el dato clave.

Por
El consumo no repunta en el gobierno de Javier Milei.

El consumo cerró el 2025 con una suba del 2,5% frente al 2024, a pesar de que diciembre culminó con una caída del 1,4% interanual, según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El consumo de hogares en bienes y servicios finalizó el año con dos caídas consecutivas, siendo los meses de noviembre (-2,8%) y diciembre (-1,4%) los afectados. En la medición mensual, el último mes del año cerró con un incremento de 1,2% versus noviembre.

"Cabe enmarcar esta evolución del consumo en términos de lo que ocurrió con los precios, dado que en el segundo semestre del 2025 se registró una leve aceleración de la inflación", señalaron desde la CAC.

Indicador de Consumo CAC registro completo
Registro del Indicador del Consumo de la CAC.

Indicador de Consumo rubro por rubro

El rubro de “Indumentaria y calzado” creció 4,9% interanual, contrapesando la caída del IC al aportar 0,4 puntos porcentuales (pp.).

En “Transporte y vehículos”, el rubro mostró una caída de 2,8% interanual, en donde aportó 0,3 p.p. al índice general. Resulta relevante destacar que, tras un 2025 de ascenso continuo en el patentamiento de vehículos (tanto automóviles como motocicletas), el consumo de los mismos parece estancarse, pronunciando la caída del rubro, detalló el informe de la CAC.

Por su parte, “Recreación y cultura” también registró una caída del 4,3% contra el mismo mes del 2024. Contribuyó con 0,4 p.p. al índice general y cortó una racha de meses de recuperación respecto al 2024, que se dio en prácticamente todo el segundo semestre de 2025.

“Vivienda, alquileres y servicios públicos” creció 6,8% interanual, aportando 1 p.p. al índice general. Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una caída interanual de 38% en diciembre, que aportó en 2,1 pp. al decrecimiento interanual del IC.

Finalmente, el crédito mostró señales de consolidación luego de haber caído a principios del 2024. En particular, a hogares y familias mostró un sostenido incremento, aunque tras casi dos años de ascenso, recién en el último tiempo comienza a mostrar signos de agotamiento.

