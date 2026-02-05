IR A
Esta romántica película llegó a Netflix con actores muy famosos y es perfecta para el fin de semana: cómo encontrarla

La producción de 2002 mezcla romance, humor y nostalgia en dosis perfectas. Ideal para disfrutar durante una noche relajada.

No me olvides

Netflix incorporó a su catálogo una comedia romántica que parecía olvidada y está capturando la atención de los suscriptores que disfrutan del género. La plataforma ofrece No me olvides (2002), dirigida por Andy Tennant y protagonizado por Reese Witherspoon, Josh Lucas y Patrick Dempsey, que mezcla romance, humor y nostalgia. Esta película, ganadora del premio Teen Choice Award 2003 a la Mejor película de comedia y del premio BMI 2003 a la Mejor música de película, desató gran interés entre las series y películas más queridas del catálogo y se reafirmó rápidamente como una opción irresistible del gigante del streaming para los fanáticos del romance clásico.

Estreno furor de Netflix.
La producción, que tuvo críticas dispares en su estreno alcanzando un 38% en Rotten Tomatoes, presenta a una diseñadora de moda neoyorquina que esconde un pasado lleno de secretos en el sur de Estados Unidos. Con Reese Witherspoon como gran punto fuerte, brilla con un carisma natural y sostiene el el relato de principio a fin.

Esta producción logra el equilibrio perfecto entre el romance tradicional y el humor, ofreciendo personajes que transitan un viaje de redescubrimiento personal y una narrativa nostálgica que explora cómo aunque una persona se marche de sus orígenes, estos nunca la abandonan completamente. Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a quienes la disfrutaron en su estreno original como a una nueva audiencia que descubrirá por primera vez este clásico de la comedia romántica con actores muy famosos.

No me olvides

Sinopsis de No me olvides, la película que llegó a Netflix

No me olvides sigue la historia de Melanie Carmichael, una diseñadora de modas en Nueva York que se compromete con Andrew Hennings, el hijo de la alcaldesa Kate Hennings, convirtiéndose en la prometida del soltero de oro de la ciudad. La trama se desarrolla cuando esta joven, que abandonó su ciudad natal y a su esposo para conocer Manhattan usando otro apellido como nueva identidad, debe enfrentar un pasado lleno de secretos que había intentado olvidar.

Con esa identidad logró atraer a un novio de alto perfil, pero el compromiso la obliga a regresar a su pueblo de origen en Alabama para enfrentarse a Jake Perry, un sureño con el que se casó en el instituto y que se niega a concederle el divorcio necesario para seguir adelante con su nueva vida.

No me olvides

Tráiler de No me olvides

Embed - Sweet Home Alabama (2002) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Reparto de No me olvides

  • Reese Witherspoon como Melanie Smooter-Perry
  • Josh Lucas como Jake Perry
  • Patrick Dempsey como Andrew Hennings
  • Candice Bergen como Kate Hennings
  • Mary Kay Place como Pearl Smooter
  • Fred Ward como Earl Smooter
  • Jean Smart como Stella Kay Perry
  • Ethan Embry como Bobby Ray
  • Melanie Lynskey como Lurlynn
