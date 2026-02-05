5 de febrero de 2026 Inicio
Llegó al país la misión del FMI para auditar y realizar una nueva revisión del acuerdo

La delegación técnica del organismo está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi. Alta expectativa por el envío de u$s1.000 millones si el Gobierno logra la aprobación de una nueva etapa del programa.

Javier Milei y Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva. 

La delegación técnica del organismo está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi y hay mucha expectativa por la confirmación para el envío de un desembolso de u$s1.000 millones, si se logra la aprobación de la nueva etapa del acuerdo técnico.

El detalle a tener en cuenta, y que seguro formará parte de la agenda de temas en las charlas pactadas entre las partes, es que la implementación de la nueva metodología para medir la inflación justamente formaba parte de los compromisos asumidos con el FMI.

Kristalina Georgieva elogió "la acumulación de reservas" del Banco Central

La titular del FMI mantuvo un encuentro durante el Foro de Davos con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde elogió el plan económico del Gobierno.

En su cuenta de X, Georgieva destacó su encuentro con Caputo y remarcó el almacenamiento de reservas, en el marco del programa económico de la administración de La Libertad Avanza: "Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas".

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda le agradeció a la titular del FMI y sostuvo la postura del Gobierno. "Thank you, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente", expresó.

