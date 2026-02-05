Curiosa defensa del Gobierno a la reforma laboral: "Los jóvenes ya no quieren irse 35 días de vacaciones" El secretario de Trabajo, Julio Cordero, destacó que con el proyecto enviado al Congreso se "van a poder partir los días, así no se toman todas juntas". Además aclaró que el aguinaldo "no se toca en lo más mínimo". Por + Seguir en







La playa: el principal opción de los jóvenes para las vacaciones.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, realizó este jueves una curiosa defensa del proyecto de reforma laboral, que el Gobierno buscará aprobar en sesiones extraordinarias. “Los jóvenes ya no quieren irse 35 días de vacaciones”, señaló sobre la nueva modalidad que tienen las nuevas generaciones sobre el receso laboral.

Además, aclaró que la nueva legislación no incluye modificaciones en el aguilando y “no se tocará en lo más mínimo”: “No hay una sola coma que lo toque en cómo se paga y se calcula. Sigue igual”.

Para Cordero, "los jóvenes, cuando quieran, van a poder partir las vacaciones. Los jóvenes no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntos, muchas veces. Siempre se pone un límite de siete días porque no es el descanso semanal, son las vacaciones”.

Julio Cordero Julio Cordero defendió la reforma laboral. NA En otra parte de la entrevista por Radio Rivadavía, Cordero aclaró que la indemnización por despido se mantiene sin modificaciones, aunque remarcó que el proyecto presentado por el Gobierno busca terminar con los litigios prolongados: “La indemnización continúa, aclarada para no hacerse un juicio que dure años, que es un mes de sueldo por año de servicio, ese mes se toma según la mejor remuneración habitual y mensual. Ahora sí la van a cobrar”.

En referencia al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), argumentó que está dirigido principalmente para empresas pymes, y podrá ser puesto en práctica para la desvinculación voluntaria del empleado. “Hoy eso se va a solucionar con un fondo que puede ser usado para eso”, detalló.

“Hay una instrucción de la ministra Sandra Pettovello: No se quita ningún derecho esencial en esta reforma”, concluyó sobre el tema.