El inesperado cambio en el programa de Mario Pergolini: se sumará una reconocida figura del streaming







El tridente exitoso se rompió y una figura del streaming se sumará en reemplazo de un personaje fundamental del programa.

El tridente exitoso de Otro día Perdido (ElTrece) no seguirá unido en este año de nuevos desafíos ya que, para este 2026 Mario Pergolini decidió apostar por una figura del streaming en reemplazo de la comediante Laila Roth, miembro fundamental del programa que le aportaba equilibrio a la pantalla con su frescura y particular visión. Evelyn Botto es el nombre que trascendió y que habría pedido el propio conductor del ciclo.

La competencia en la pantalla chica en el prime time es feroz y más aún cuando a la contienda entre grandes canales se suma el titán streaming, que aún no goza de la estabilidad que sí brindan los grandes medios. Por eso, desde hace un tiempo algunas figuras que se destacan en los medios digitales migraron a la televisión, entre otros lugares, en búsqueda de que sus seguidores también se conviertan en posibles televidentes. Un win-win según la mirada de algunos empresarios televisivos.

Si bien la continuidad del programa de Pergolini aún es incierta, lo que trascendió es que uno de sus miembros ya no estará en esta segunda edición y será reemplazada por la exitosa actriz y locutora Evelyn Botto, solicitada el propio conductor. La noticia fue confirmada por la cuenta de X @teleavisador y compartida por el periodista Ángel de Brito, que también adelantó que el late nigth show regresará a fines de marzo

evelyn botto Por otra parte, quien sí continuará, al menos en el canal, es Agustín “Rada” Aristarán que arregló su contrato con El Trece. En una entrevista con el programa Intrusos, el comediante se refirió a la vuelta del programa y dijo: "Vamos a regresar, todo el equipo. No te lo puedo decir al 100% porque falta firmar el contrato y hay que hacer algunas modificaciones de horario porque tengo los ensayos de Wonka y hay menores que no pueden ensayar en cualquier horario".

Por el momento, de firmarse el contrato del segundo año de Otro día Perdido, Rada continuaría cautivando a los invitados con diferentes trucos de magia y aportando una mirada humorística a los temas de actualidad junto con la banda de músicos que lo acompaña en cada programa.