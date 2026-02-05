IR A
IR A

Un exparticipante de Gran Hermano explotó contra la producción de Telefé tras quedar afuera de la nueva edición

El exhermanito no participará de los streamings ni tampoco del panel. "Mi única molestia es que no me enteré de la mejor forma", disparó.

Nacho Castañares se despachó contra la producción.

Nacho Castañares se despachó contra la producción.

Redes sociales

Tras la presentación del nuevo equipo que transmitirá Gran Hermano Generación Dorada, se confirmó que Nacho Castañares no será parte de los programas ni de los streams oficiales del ciclo.

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta, como novedades
Te puede interesar:

Del Moro reveló las novedades que tendrá Gran Hermano Generación Dorada

El anuncio fue encabezado por Santiago del Moro y no tardó en generar sorpresa entre los fanáticos, que ya daban por sentada la continuidad de Nacho como una de las caras más visibles del universo digital de Gran Hermano, con participación habitual en debates, reacciones y contenidos online como la Tora Villar.

En diálogo con LAM, el exparticipante confirmó su salida y no ocultó su decepción: “Este año no voy a formar parte de Gran Hermano ni del Stream Telefe”, afirmó. Castañares explicó que decidió hablar públicamente luego de recibir una catarata de mensajes de seguidores que notaron su ausencia en los anuncios oficiales.

Nacho Castañares Gran Hermano
Nacho Castañares no será parte de las transmisiones de Gran Hermano de 2026.

Nacho Castañares no será parte de las transmisiones de Gran Hermano de 2026.

Sin embargo, reconoció que hubo diferencias con la producción respecto a su rol: “En los planes de ellos estaba que yo tenga un rol capaz menos importante del que venía teniendo, o del que yo pensaba que iba a tener”, señaló.

Más allá de comprender la decisión del canal, Nacho marcó su principal malestar por la forma en la que se enteró de su desvinculación: “Mi única molestia es que no me enteré de la mejor forma, de la que yo sentía que me tenía que haber enterado”.

A pesar del momento incómodo, el ex Gran Hermano eligió cerrar el tema con agradecimiento: “Obviamente estoy súper agradecido a Telefe y a todo lo que me dio Gran Hermano”.

Mientras tanto, Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene definido su nuevo panel de debate, que contará con Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Sol Pérez y Eliana Guercio, además de Mariana Brey, Marisa Brel y Gustavo Conti, entre otros. En el streaming, habrá nuevos ciclos encabezados por Daniela Celis, Fede Popgold, La Tora Villar y Fefe Bongiorno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina dio detalles de las experiencias místicas que tuvo mientras estuvo cedado. 

Thiago Medina contó su experiencia mística tras el fuerte accidente: "Me fui al cielo"

Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

Los números permiten dimensionar el impacto real de elegir una modalidad u otra.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 180.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 6 minutos
Una parte significativa de los robos no ocurre en zonas consideradas “rojas”.

Los robos que nadie ve venir: cinco situaciones cotidianas donde se baja la guardia

Hace 7 minutos
Tenemos los votos, aseguró Patricia Bullrich.

Reforma laboral: el Senado confirmó la sesión para el próximo miércoles

Hace 12 minutos
Naguan Tica, en Córdoba.

Turismo en Argentina: la reserva natural para descansar con camping y arroyos

Hace 28 minutos
El Gobierno creó una nueva cuenta institucional para desmentir las operaciones de los medios

El Gobierno creó una nueva cuenta institucional para "desmentir las operaciones de los medios"

Hace 31 minutos