Un exparticipante de Gran Hermano explotó contra la producción de Telefé tras quedar afuera de la nueva edición El exhermanito no participará de los streamings ni tampoco del panel. "Mi única molestia es que no me enteré de la mejor forma", disparó.







Nacho Castañares se despachó contra la producción. Redes sociales

Tras la presentación del nuevo equipo que transmitirá Gran Hermano Generación Dorada, se confirmó que Nacho Castañares no será parte de los programas ni de los streams oficiales del ciclo.

El anuncio fue encabezado por Santiago del Moro y no tardó en generar sorpresa entre los fanáticos, que ya daban por sentada la continuidad de Nacho como una de las caras más visibles del universo digital de Gran Hermano, con participación habitual en debates, reacciones y contenidos online como la Tora Villar.

En diálogo con LAM, el exparticipante confirmó su salida y no ocultó su decepción: “Este año no voy a formar parte de Gran Hermano ni del Stream Telefe”, afirmó. Castañares explicó que decidió hablar públicamente luego de recibir una catarata de mensajes de seguidores que notaron su ausencia en los anuncios oficiales.

Nacho Castañares Gran Hermano Nacho Castañares no será parte de las transmisiones de Gran Hermano de 2026. Captura Telefe Sin embargo, reconoció que hubo diferencias con la producción respecto a su rol: “En los planes de ellos estaba que yo tenga un rol capaz menos importante del que venía teniendo, o del que yo pensaba que iba a tener”, señaló.

Más allá de comprender la decisión del canal, Nacho marcó su principal malestar por la forma en la que se enteró de su desvinculación: “Mi única molestia es que no me enteré de la mejor forma, de la que yo sentía que me tenía que haber enterado”.

A pesar del momento incómodo, el ex Gran Hermano eligió cerrar el tema con agradecimiento: “Obviamente estoy súper agradecido a Telefe y a todo lo que me dio Gran Hermano”. Mientras tanto, Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene definido su nuevo panel de debate, que contará con Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Sol Pérez y Eliana Guercio, además de Mariana Brey, Marisa Brel y Gustavo Conti, entre otros. En el streaming, habrá nuevos ciclos encabezados por Daniela Celis, Fede Popgold, La Tora Villar y Fefe Bongiorno.