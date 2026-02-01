1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Los alimentos vuelven a empujar la inflación y enero cerrarían por encima del 2%

Consultoras privadas estiman un IPC cercano al 2,5%, con carnes, verduras y aceites como principales motores.

Por
Los alimentos vuelven a empujar la inflación y enero cerrarían por encima del 2%

Los alimentos vuelven a empujar la inflación y enero cerrarían por encima del 2%

Los precios de los alimentos volvieron a empujar la inflación de enero. Los relevamientos privados coinciden en que los productos de consumo cotidiano mantuvieron una dinámica de aumentos que volvió a presionar el índice mensual por encima del 2%.

Antes de que termine febrero, la mayoría de las provincias del país comenzarán el ciclo lectivo 2026.
Te puede interesar:

La canasta escolar aumentó un 26%: cuánto cuesta armar la mochila este año

Los informes de las últimas semanas muestran que la inflación conserva núcleos duros, especialmente en los rubros más sensibles de la canasta básica. Las subas se concentraron en alimentos frescos y bienes de demanda poco flexible, un comportamiento que vuelve a impactar con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos.

Según las mediciones semanales, el ritmo de aumentos se aceleró hacia la cuarta semana del mes. No se trató de saltos abruptos, pero sí de incrementos persistentes, suficientes para explicar por qué, aun con estabilidad cambiaria y menor tensión macroeconómica, el índice no logra perforar el piso del 2%.

Dentro del rubro alimentos, verduras, carnes y aceites lideraron los aumentos, con variaciones por encima del promedio general. En sentido contrario, algunos segmentos como bebidas y lácteos mostraron bajas puntuales o ajustes más suaves, lo que permitió atenuar parcialmente el avance del índice, aunque sin cambiar la tendencia de fondo.

El peso de los alimentos en la inflación sigue siendo clave no solo por su incidencia estadística, sino por su efecto directo sobre el consumo. A diferencia de otros bienes, se trata de gastos difíciles de postergar, lo que reduce el impacto de una eventual retracción de la demanda como mecanismo de contención de precios.

Con el mes ya cerrado, las estimaciones privadas comenzaron a converger en un registro inflacionario cercano al 2,5%, aunque con matices según la metodología utilizada. Econviews proyectó una suba del 2,8%, mientras que LCG la ubicó en torno al 2,5%, impulsada principalmente por el encarecimiento de la carne.

Desde Almaceneros de Córdoba calcularon una variación de entre 2,4% y 2,5%, Equilibra estimó un 2,2% y, en el extremo inferior, el IPC Online de la Municipalidad de Bahía Blanca arrojó un aumento cercano al 1,9%, basado en precios relevados en canales digitales.

Más allá de las diferencias, los informes coinciden en algunos movimientos comunes: bajas estacionales en ciertas verduras, subas en bebidas y una dinámica más estable en los componentes del IPC núcleo. También ayudaron a moderar el índice algunas reducciones en precios regulados, como los combustibles, junto con la estabilidad del tipo de cambio.

A este panorama se suma un cambio técnico relevante: a partir de febrero, el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios, ajustada a hábitos de consumo más recientes. La actualización dará mayor peso a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, un factor que podría modificar la lectura del índice en los próximos meses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El consumo no repunta en el gobierno de Javier Milei.

El consumo subió en 2025, pero terminó diciembre en terreno negativo

El Gobierno oficializó nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste: cuánto cuesta pasar

Nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste: a cuánto ascienden las nuevas tarifas

Pasan los meses y cae el salario real.

Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

El economista aseguró que podría ser igual a la inflación de noviembre: 2,5%” 

Inflación: un exasesor de Milei asegura que volvería a bajar en enero

Los contratos que rigen bajo la Ley de Alquileres subirán un 34,6%. 

Alquileres, colectivos, servicios y prepagas: todos los aumentos que se vienen en febrero

El dólar oficial cierra el mes abajo de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de enero

Rating Cero

Thiago Medina dio detalles de las experiencias místicas que tuvo mientras estuvo cedado. 

Thiago Medina contó su experiencia mística tras el fuerte accidente: "Me fui al cielo"

Catherine OHara tenía una extraña enfermedad congénita que tan solo afecta a una cada diez mil personas.

Qué es el situs inversus, la extraña enfermedad congénita que tenía Catherine O'Hara

El exmarido de Pampita agradeció la preocupación por su hija en las redes.

Moritán se defendió tras subir un video de su hija en lancha y sin salvavidas

El actor estaría dispuesto a todo para buscar el perdón de la actriz y bailarina.

Del "hola, guapa" al pasacalle: el plan de Luciano Castro para que Griselda Siciliani lo perdone

Netflix incorporó a su catálogo una producción muy esperada por los fans de Los Juegos del Hambre. La llegada de esta historia reavivó el interés por las películas de un mundo distópico que marcó a millones de espectadores en 2010.
play

La última película de Los Juegos del Hambre llegó a Netflix: de qué se trata La balada de pájaros cantores y serpientes

Netflix expone el mundo oculto de las aduanas internacionales.
play

Muestra los secretos de los aeropuertos: la miniserie de 7 capítulos que te va a volar la cabeza en Netflix

últimas noticias

Iván Carino brilla con su emprendimiento para niños Chiquito Eventos.

Un test reveló su futuro y, tras años en la selección de remo, le hizo caso: ahora, brilla como artista infantil

Hace 5 minutos
Ashleigh Barty se retiró a los 25 años.

Se retiró del tenis siendo la número 1 y con tres títulos de Grand Slam: qué fue de la vida de Ashleigh Barty

Hace 14 minutos
La mortalidad infantil en Argentina tuvo un aumento preocupante en 2024.

Tras años de descenso, la mortalidad infantil subió al 8,5 por mil en el primer año del gobierno de Milei

Hace 25 minutos
¿Energía estancada o en equilibrio? El test de las 5 preguntas para descubrir cómo está tu karma

¿Energía estancada o en equilibrio? El test de las 5 preguntas para descubrir cómo está tu karma

Hace 36 minutos
Protestas en Irán.

Irán, en coma inducido: ¿por qué el régimen estaría a punto de caer?

Hace 49 minutos