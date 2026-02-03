Tras la renuncia de Lavagna y la polémica en INDEC, cuándo se conoce el índice de inflación de enero

El funcionario presentó su dimisión luego de más de seis años como titular del organismo. Luis Caputo reconoció que su salida se debió a la implementación de la nueva medición, que será aplazada.

Marco Lavagna presentó su renuncia al Instituco Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por lo que desde el Ministerio de Economía confirmaron que el índice correspondiente al mes de enero de 2026 se conocerá el martes 10 de febrero.

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en diciembre una variación de 2,8% con relación al mes anterior , indican en el sitio oficial del INDEC.

El anuncio llega en medio de la renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo público, cuya salida se da en el marco de una disputa con la Secretaría de Turismo y Deportes por la finalización de un convenio clave vinculado a la producción de estadísticas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó durante una entrevista con radio Rivadavia que Lavagna "renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado".

En cuanto a la proyección estimada para el mes de enero, para el titular del Palacio de Hacienda no se tratará de un aumento muy significativo y que el Gobierno continúa a paso firme con el objetivo de lograr la desinflación sostenida : “No creo que enero sea mucho más bajo que diciembre, seguramente esté en torno al 2,5, no sé los números”.

Quién es Pedro Lines, el reemplazante de Marco Lavagna al frente del INDEC

El designado titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), Pedro Lines, era hasta este lunes director técnico del organismo. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

De acuerdo a sus redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina. Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar. También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Pedro Lines.

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.

Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.

