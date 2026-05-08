Adabel Guerrero sorprendió con una confesión tras su crisis de pareja: "A veces uno miente"

La artista explicó que ocultó durante meses el distanciamiento con Martín Lamela para proteger a su hija y evitar una exposición mediática familiar.

La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo luego de que la bailarina realizara una inesperada confesión sobre cómo manejaron públicamente la crisis sentimental que atravesaban desde hacía varios meses. En una entrevista televisiva brindada en LAM (América TV), la artista reconoció que negó la ruptura en el pasado pese a que ya estaban distanciados, y explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo con Lamela para preservar la tranquilidad de su hija Lola.

La declaración rápidamente se viralizó debido a la frase que más llamó la atención: “A veces uno miente”. La confesión llegó después de una semana cargada de rumores, especulaciones y versiones sobre presuntas infidelidades y terceros en discordia que rodearon el final de una relación de más de 17 años.

El escándalo mediático tomó fuerza cuando comenzaron a circular versiones sobre un supuesto vínculo sentimental entre la bailarina y un empresario que habría aparecido en su vida hace aproximadamente dos meses. Aunque la artista evitó confirmar esa información, sí decidió romper el silencio para aclarar parte de la situación y responder indirectamente a las acusaciones y rumores que se instalaron en distintos programas de espectáculos.

“ Prefiero hablar en su momento, y este no es el momento, porque quiero cuidar mi relación ”, expresó Adabel durante la entrevista, dejando en claro que todavía intenta preservar ciertos aspectos de su intimidad familiar. Al mismo tiempo, sostuvo que muchas de las versiones difundidas en los medios “son mentira” y remarcó que tanto ella como Lamela conocen “cómo son realmente las cosas puertas adentro”.

La frase más contundente llegó cuando la bailarina explicó por qué había negado anteriormente la separación. “Nosotros sabemos cómo son las cosas, que es lo más importante, más allá de lo que se diga en los medios, y más allá de que a veces uno miente, como en su momento, que desmentí que estábamos separados por un acuerdo entre nosotros porque no lo sabía Lola y no habíamos hablado en el colegio”, confesó en vivo.

adabel-guerrero-y-martin-lamela La bailarina dijo que decidió ocultar la crisis por un acuerdo entre ambos y para proteger a su hija Lola mientras todavía convivían bajo el mismo techo.

Con esas palabras, Adabel admitió públicamente que ocultaron la ruptura durante un tiempo para evitar que la noticia afectara emocionalmente a su hija y para poder organizar la situación familiar antes de que trascendiera públicamente. La artista también reveló que todavía convivían bajo el mismo techo cuando comenzaron los rumores y que la decisión de mantener silencio había sido consensuada entre ambos.

Por otro lado, la ex participante de realities y figura teatral respondió al duro mensaje que Martín Lamela publicó días atrás en sus redes sociales, donde aseguró que ella había “tomado decisiones que rompieron la confianza” de la pareja. Sin confrontar directamente, Adabel eligió un tono más moderado y afirmó: “Que él se descargue de la manera que quiera y pueda. Con el tiempo, las cosas decantan solas y la verdad termina saliendo a la luz y todo se acomoda”. Además, expresó su malestar por las especulaciones sobre supuestos romances y criticó a quienes difundieron versiones que involucran a personas ajenas al ambiente artístico. “No me gusta que inventen tantas cosas que me hacen quedar mal y, además, incomodan a otras personas que no son del medio”, sostuvo. Aunque negó estar actualmente en pareja, dejó entrever que atraviesa una nueva etapa personal y emocional: “Me hice muy buenos amigos en estos tiempos. Gracias a Dios, muy linda gente se me acerca”, concluyó.

Adabel Guerrero contó por qué mintió sobre su separación

Según explicó la propia Adabel Guerrero, la decisión de ocultar temporalmente la separación con Martín Lamela tuvo como principal objetivo proteger a su hija Lola y evitar que la situación se hiciera pública antes de poder manejarla en el ámbito familiar y escolar. La bailarina detalló que Lamela le pidió específicamente que no confirmaran la ruptura porque todavía convivían y porque la niña aún no estaba al tanto de lo que ocurría entre ellos.

Adabel Guerrero La mediática y el empresario tuvieron a Lola en 2018. Redes sociales

“Él me pidió que no digamos nada de que estábamos separados, porque todavía vivimos juntos, y así lo hice”, aseguró durante la entrevista en LAM. De esta manera, Adabel reconoció que la desmentida que había realizado meses atrás no respondió a una estrategia mediática sino a un acuerdo privado entre ambos para atravesar la crisis de la forma más cuidadosa posible.

A pesar de las fuertes versiones sobre infidelidades y terceros en discordia, la artista evitó profundizar sobre esos rumores y remarcó que prefiere “respetar lo que pasa adentro de su casa”, insistiendo en que gran parte de lo que circuló públicamente “no es cierto”.