4 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Inflación: cuándo el INDEC dará a conocer el IPC de abril 2026 y qué dicen las estimaciones privadas

Distintas consultaras hicieron sus propios relevamientos a días de que se conozca el dato oficial.

Por
Inflación: cuándo el INDEC dará a conocer el IPC de abril 2026 y qué dicen las estimaciones privadas
X @INDECArgentina
De cuánto será la inflación de abril 2026.

De cuánto será la inflación de abril 2026.

En medio de los vaivenes de la economía argentina, en las últimas horas se conocieron estimaciones privadas que adelantarían una "desaceleración" de la inflación durante el mes abril. Este dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se dará a conocer de forma oficial desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) próximamente, pero algunas consultoras ya predijeron un resultado aproximado.

Mayo llega con nuevos aumentos: servicios, transporte, prepagas, comunicación
Te puede interesar:

Mayo llegó con nuevos aumentos: cuánto suben los servicios, transporte, prepagas y comunicación

frente_indec

De acuerdo a las versiones y estudios de algunos economistas, especialistas y agencias dedicadas a hacer mediciones en el sector, hubo cierto consenso en que el índice se ubicaría por debajo del registrado en marzo, cuando había alcanzado el 3,4%.

El contexto no es menor: tras 11 meses consecutivos de aceleración inflacionaria, abril podría marcar el fin de ese ciclo alcista iniciado a mediados de 2025.

Cuándo el INDEC dará a conocer la inflación de abril 2026

Según los datos vertidos desde consultoras y economistas, la inflación de abril empieza a perfilarse como el primer dato de desaceleración en lo que va del año y el mercado ya pone números concretos a esa expectativa. Sin embargo, el INDEC dará a conocer el dato duro del IPC de abril el próximo jueves 14 de mayo a las 16 horas.

El dato de abril, conforme comentaron en el sector, se interpreta más como un "punto de inflexión" para la gestión económica del Gobierno de Javier Milei que como una "solución definitiva". De concretarse la "desaceleración" de la inflación, llegaría el esperado "respiro" para el ministro de Economía, Luis Caputo, tras meses de tensión, aunque los analistas advirtieron que "el equilibrio sigue siendo frágil".

Los desafíos de mayo, con ajustes en combustibles y tarifas de servicios, presiones cambiarias y negociaciones salariales, pondrán a prueba la consistencia de la desaceleración de cara a los próximos meses.

Qué dicen las estimaciones privadas del IPC de abril 2026

Conforme se desprendió de las estimaciones de consultoras y economistas, el dato del IPC de abril de 2026 sería el primero que reflejaría una baja mensual respecto del registro previo, algo que no sucedía desde mayo del año pasado, cuando la variación había sido del 1,5%.

En ese marco, las proyecciones relevadas en los últimos días muestran un rango relativamente acotado, mayormente entre el 2,4% y el 2,8%, con algunos escenarios que se estiran hacia el 3%.

Inflación_Marzo_2026

Entre las estimaciones más bajas aparece C&T Asesores Económicos, que midió un 2,4% para el Gran Buenos Aires (GBA), un punto por debajo de marzo, lo que implicaría además una leve reducción en la inflación interanual. Desde la consultora ya habían anticipado que el dato podría acercarse al 2%, al considerar que las subas recientes respondieron a factores puntuales.

En una línea similar, Equilibra proyectó un 2,5% —con posibilidad de perforar el 2,4%— y atribuye la desaceleración a la desaparición de shocks como el salto en carne y educación, aunque advierte que el impacto de los combustibles seguirá presente. “Queda la inflación inercial en torno al 2,5% o 2,7%”, sintetizaron desde la consultora.

EcoGo también ubica el índice cerca del 2,5%, aunque advierte que todavía persiste el arrastre estadístico de marzo y cierta presión estacional en rubros como indumentaria.

PxQ, en tanto, proyecta un rango de entre 2,7% y 2,8% y señala que el comportamiento del mes estuvo explicado principalmente por transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas, y vivienda, con subas destacadas en combustibles, gastronomía, cigarrillos y medicina prepaga. En el mismo nivel, Analytica estima un 2,8%, destacando la fuerte moderación en alimentos.

Inflación - supermercado

La moderación en alimentos —con subas contenidas y un acumulado cercano al 1,5%— fue clave para desacelerar la inflación de abril, compensando aumentos en rubros como combustibles, que volvieron a presionar al alza.

Sin embargo, los analistas advierten que la desinflación aún es incipiente, con una inflación núcleo elevada y un piso difícil de perforar en torno al 2% mensual, mientras el mercado proyecta un 31,8% para todo 2026 tras un primer trimestre que acumuló 9,4% y un 32,6% interanual en marzo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las consultoras prevén que la inflación se ubicará abajo del 3%. 

Luego de que Milei anticipara una baja, consultoras pronostican que la inflación de abril rondará el 2,5%

La versión tapa dura del álbum de figuritas del Mundial 2026.

Inflación en figuritas: cuánto aumentó el sobre y el álbum del Mundial desde 2022

Más del 50% de los argentinos no cubre sus gastos mensuales con el sueldo. 

Cae el poder adquisitivo: más de la mitad de los argentinos no llegan a fin de mes

Quienes planifiquen viajes domésticos y necesiten llevar más equipaje deberán contemplar este nuevo costo.

Adiós al carry on gratis en la tarifa base de Aerolíneas Argentinas: cuánto costará incluirlo

Aumenta el sueldo de las trabajadoras de casas particulares.

Empleadas domésticas, con aumento en mayo 2026: cuánto cobrarán por hora

Los ADRs suben en Wall Street.

Los ADRs suben hasta un 4,4% en Wall Street, pero el riesgo país trepa hasta los 540 puntos

Rating Cero

“No la disculpo una mierda. Me siento incómoda. Le voy apedir a Gran Hermano ‘sacame’”, indicó La Bomba Tucumana.

¿Se va o la expulsan de Gran Hermano? La amenaza de La Bomba Tucumana tras la pelea con Luana

Ed Sheeran brindará un show en Argentina.

Inició la preventa para ver a Ed Sheeran en Argentina: precios, dónde y cómo comprar las entradas

C5N se afianza como lo más visto de abril.

Los dueños de la tarde y el prime time: C5N volvió a imponerse en el rating en abril

Martín Lamela puso punto final a su relación con Adabel Guerrero.

El tercero en discordia tiene nombre y apellido: la bomba que lanzó el amante de Adabel Guerrero e hizo hablar al marido

Sol Abraham puso en duda sus ganas de regresar a la casa de Gran Hermano durante el repechaje

Sol Abraham apuntó contra la producción de Gran Hermano por su salida: "Es una falta de respeto"

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

últimas noticias

En alerta: qué modelos mexicanos podrían empezar a faltar

En alerta: qué modelos mexicanos podrían empezar a faltar

Hace 21 minutos
El hecho se produjo en Leipzig.

Terror en Alemania: un auto atropelló a una multitud y hay al menos dos muertos

Hace 32 minutos
Quienes planifiquen viajes domésticos y necesiten llevar más equipaje deberán contemplar este nuevo costo.

Adiós al carry on gratis en la tarifa base de Aerolíneas Argentinas: cuánto costará incluirlo

Hace 41 minutos
Lula da Silva viaja a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump: busca destrabar la agenda bilateral

Lula viaja a EEUU para reunirse con Trump: busca destrabar la agenda bilateral

Hace 47 minutos
Aumenta el sueldo de las trabajadoras de casas particulares.

Empleadas domésticas, con aumento en mayo 2026: cuánto cobrarán por hora

Hace 51 minutos