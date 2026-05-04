Inflación: cuándo el INDEC dará a conocer el IPC de abril 2026 y qué dicen las estimaciones privadas

En medio de los vaivenes de la economía argentina, en las últimas horas se conocieron estimaciones privadas que adelantarían una "desaceleración" de la inflación durante el mes abril. Este dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se dará a conocer de forma oficial desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) próximamente, pero algunas consultoras ya predijeron un resultado aproximado.

De acuerdo a las versiones y estudios de algunos economistas, especialistas y agencias dedicadas a hacer mediciones en el sector, hubo cierto consenso en que el índice se ubicaría por debajo del registrado en marzo, cuando había alcanzado el 3,4%.

El contexto no es menor: tras 11 meses consecutivos de aceleración inflacionaria, abril podría marcar el fin de ese ciclo alcista iniciado a mediados de 2025.

Según los datos vertidos desde consultoras y economistas, la inflación de abril empieza a perfilarse como el primer dato de desaceleración en lo que va del año y el mercado ya pone números concretos a esa expectativa. Sin embargo, el INDEC dará a conocer el dato duro del IPC de abril el próximo jueves 14 de mayo a las 16 horas.

El dato de abril, conforme comentaron en el sector, se interpreta más como un "punto de inflexión" para la gestión económica del Gobierno de Javier Milei que como una "solución definitiva". De concretarse la "desaceleración" de la inflación, llegaría el esperado "respiro" para el ministro de Economía, Luis Caputo, tras meses de tensión, aunque los analistas advirtieron que "el equilibrio sigue siendo frágil".

Los desafíos de mayo, con ajustes en combustibles y tarifas de servicios, presiones cambiarias y negociaciones salariales, pondrán a prueba la consistencia de la desaceleración de cara a los próximos meses.

Qué dicen las estimaciones privadas del IPC de abril 2026

Conforme se desprendió de las estimaciones de consultoras y economistas, el dato del IPC de abril de 2026 sería el primero que reflejaría una baja mensual respecto del registro previo, algo que no sucedía desde mayo del año pasado, cuando la variación había sido del 1,5%.

En ese marco, las proyecciones relevadas en los últimos días muestran un rango relativamente acotado, mayormente entre el 2,4% y el 2,8%, con algunos escenarios que se estiran hacia el 3%.

Inflación_Marzo_2026 X @INDECArgentina

Entre las estimaciones más bajas aparece C&T Asesores Económicos, que midió un 2,4% para el Gran Buenos Aires (GBA), un punto por debajo de marzo, lo que implicaría además una leve reducción en la inflación interanual. Desde la consultora ya habían anticipado que el dato podría acercarse al 2%, al considerar que las subas recientes respondieron a factores puntuales.

En una línea similar, Equilibra proyectó un 2,5% —con posibilidad de perforar el 2,4%— y atribuye la desaceleración a la desaparición de shocks como el salto en carne y educación, aunque advierte que el impacto de los combustibles seguirá presente. “Queda la inflación inercial en torno al 2,5% o 2,7%”, sintetizaron desde la consultora.

EcoGo también ubica el índice cerca del 2,5%, aunque advierte que todavía persiste el arrastre estadístico de marzo y cierta presión estacional en rubros como indumentaria.

PxQ, en tanto, proyecta un rango de entre 2,7% y 2,8% y señala que el comportamiento del mes estuvo explicado principalmente por transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas, y vivienda, con subas destacadas en combustibles, gastronomía, cigarrillos y medicina prepaga. En el mismo nivel, Analytica estima un 2,8%, destacando la fuerte moderación en alimentos.

Inflación - supermercado Imagen creada con IA

La moderación en alimentos —con subas contenidas y un acumulado cercano al 1,5%— fue clave para desacelerar la inflación de abril, compensando aumentos en rubros como combustibles, que volvieron a presionar al alza.

Sin embargo, los analistas advierten que la desinflación aún es incipiente, con una inflación núcleo elevada y un piso difícil de perforar en torno al 2% mensual, mientras el mercado proyecta un 31,8% para todo 2026 tras un primer trimestre que acumuló 9,4% y un 32,6% interanual en marzo.