IR A
IR A

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan una pelea voto a voto

Cinco participantes están en placa de cara a la gala de eliminación del lunes: Danelik Galazan, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela de Lucía. En redes, los seguidores del programa ya marcaron una tendencia clara.

El próximo eliminado de Gran Hermano se conocerá el lunes 11 de mayo.

El próximo eliminado de Gran Hermano se conocerá el lunes 11 de mayo.

Captura de Telefe

Gran Hermano: Generación Dorada se prepara para una nueva gala de eliminación y, según anticipan las encuestas, se tratará de una definición muy ajustada en la que apenas unos votos de diferencia podrían inclinar la balanza. En redes sociales, los seguidores del reality de Telefe anticipan una pelea mano a mano entre dos participantes.

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.
Te puede interesar:

"Te autorizo a que me comas...": la propuesta íntima de La Bomba Tucumana a un compañero de Gran Hermano

Cinco participantes llegan en placa a la gala de eliminación del lunes 11 de mayo: Danelik Galazan, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela de Lucía. Luana Fernández, quien también estaba nominada, fue salvada por el público este jueves; un día antes, Yisela "Yipio" Pintos abandonó la casa por problemas familiares.

Con la placa definida, el periodista Fede Bongiorno abrió una encuesta entre sus seguidores de X bajo la consigna: "¿Quién querés que se vaya de Gran Hermano?". La más votada, hasta el momento, fue Daniela de Lucía (35,4%), pero con Franco Zunino bastante cerca (32,8%), lo que hace pensar en una definición mano a mano entre ambos.

Encuesta GH 08-05

Por su parte, la cuenta @TronkOficial propuso una encuesta similar que arrojó resultados similares, aunque con una tendencia mucho más marcada: Daniela volvió a quedar primera, pero con el 45,6% de los votos y más lejos de Zunino, que la sigue con el 32,9%. En este caso, el escenario aparece mucho más complicado para De Lucía.

En ambas encuestas, además, Danelik aparece en tercer lugar y dentro de la zona de peligro, con una intención de voto que va del 19,4% al 27,1%. Habrá que esperar hasta la gala del lunes para saber si estas tendencias se reflejan en el voto telefónico, el único que cuenta para definir a los eliminados de Gran Hermano.

Encuesta GH 2 08-05

Impacto por el mensaje del marido de Yipio tras su salida de Gran Hermano: "Necesita cuidados"

Luego de la abrupta salida de Yisela "Yipio" Pintos de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, su esposo Mathias Centurión tomó la palabra en redes sociales para aclarar la situación y frenar las especulaciones que habían comenzado a circular entre los seguidores del programa. Fue él quien se contactó con la producción de Telefe para pedir que su pareja abandonara la competencia y regresara cuanto antes a Uruguay, donde la familia la necesitaba.

En una primera publicación en su cuenta de Instagram, Centurión intentó llevar tranquilidad sin dar a conocer demasiados detalles, pero la situación en redes escaló. Varios usuarios comenzaron a minimizar la gravedad del problema familiar y a especular con una posible vuelta de la participante al juego a través del repechaje, dado que abandonó la casa por la puerta principal y no por la giratoria.

Eso encendió a Centurión, que respondió con dureza y sin rodeos: "Gente pensante, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo", sentenció.

pareja yipio

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las palabras de Centurión en las redes generaron tanto repercusión como la despedida dentro de la casa.

Impacto por el mensaje del marido de Yipio tras su salida de Gran Hermano: "Necesita cuidados"

Se fue Yipio de la casa de Gran Hermano.

Yipio tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano tras un pedido de la familia

Delicado momento en Gran Hermano: Generación Dorada. Una participante debió abandonar la casa por un accidente doméstico. 

Gran Hermano: una participante se accidentó y tuvo que salir de la casa en ambulancia

La familia del jugador reveló la noticia que sacudirá emocionalmente la casa.

Gran Hermano analiza romper el aislamiento para darle una fuerte noticia a un participante

El programa de Santiago del Moro se verá afectado.

Desconcierto en Gran Hermano: levantaron la transmisión por una grave denuncia

El exfutbolista profesional fue acusado de violencia de género.

"Se fue el violento": Nazareno Pompei fue eliminado de Gran Hermano tras una fuerte discusión con Pincoya

últimas noticias

La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central realizó la mayor compra del mes y las reservas treparon a u$s46.000 millones

Hace 44 minutos
El próximo eliminado de Gran Hermano se conocerá el lunes 11 de mayo.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan una pelea voto a voto

Hace 1 hora
El médico de cabecera y amigo de Maradona podría tener una pena de 25 años.

"El asesino de Maradona": el fuerte pasacalle a metros de la casa del médico Leopoldo Luque

Hace 2 horas
Cristina Pérez le contestó al jefe de Gabinete.

Cristina Pérez recogió el guante y le contestó a Adorni: "Mucha gente que te votó también se siente traicionada"

Hace 2 horas
Las farmacias Dr Ahorro se suman a los miles de locales que cerraron por la crisis en el consumo. 

Por la crisis económica, una importante cadena de farmacias cerró todas sus sucursales en Argentina

Hace 2 horas