8 de mayo de 2026 Inicio
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Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

La pareja atravesaba un período de transición, en el que continuaban conviviendo mientras evaluaban el futuro de su vínculo.

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La crisis de pareja de Darin y Bas.

La crisis de pareja de Darin y Bas.

  • La relación entre Ricardo Darín y Florencia Bas atravesó una fuerte crisis en 1999 que derivó en una separación tras más de una década juntos.
  • A pesar de la ruptura, tomaron una decisión inusual: seguir conviviendo bajo el mismo techo para cuidar la estabilidad emocional de sus hijos.
  • Durante ese período, el hogar funcionó como un espacio de transición, donde mantuvieron firme su rol como padres pese al distanciamiento afectivo.
  • Con el tiempo, esa convivencia permitió la reflexión y el reencuentro, fortaleciendo el vínculo y consolidándolos como una de las parejas más estables del espectáculo argentino.

La historia entre Ricardo Darín y Florencia Bas, considerada una de las relaciones más sólidas del espectáculo argentino, atravesó momentos complejos que pusieron a prueba el vínculo. En 1999, la pareja enfrentó una crisis profunda que derivó en una separación formal, aunque tomaron una decisión poco habitual: continuaron conviviendo bajo el mismo techo mientras redefinían su relación.

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Esta elección tuvo como prioridad el bienestar de sus hijos, buscando amortiguar el impacto emocional y sostener la rutina familiar. Durante ese período, el hogar funcionó como un espacio de transición en el que, pese al distanciamiento afectivo, el rol de padres se mantuvo firme, permitiendo que los cambios se dieran de forma gradual y contenida.

ricardo darin y florencia bas.jpg
Ricardo Darín y Florencia Bas, juntos, disfrutan el otoño europeo
Ricardo Darín y Florencia Bas, juntos, disfrutan el otoño europeo

Con el paso del tiempo, esa convivencia en medio de la crisis se transformó en una instancia de reflexión y maduración. Lejos de profundizar la distancia, les permitió revisar sus diferencias sin presiones externas y, finalmente, reencontrarse desde otro lugar. Esa etapa, sostenida en el respeto y la conciencia familiar, resultó clave para que hoy sigan siendo una pareja consolidada y respetada dentro del ambiente artístico.

Así fue la crisis de pareja entre Ricardo Darín y Florencia Bas

La relación entre Ricardo Darín y Florencia Bas, una de las más emblemáticas y duraderas de la farándula argentina, atravesó su momento más crítico en 1999, cuando, tras más de una década de matrimonio, decidieron separarse. La noticia sorprendió al público, especialmente por el perfil bajo y la complicidad que siempre los caracterizó, aunque el proceso estuvo marcado más por la madurez que por el conflicto.

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Ricardo Darín y Florencia Bas, juntos, disfrutan el otoño europeo
Ricardo Darín y Florencia Bas, juntos, disfrutan el otoño europeo

A pesar de la ruptura, ambos optaron por una decisión poco frecuente: continuar conviviendo bajo el mismo techo. El objetivo fue preservar la estabilidad emocional de sus hijos y sostener la rutina familiar, evitando cambios bruscos. Así, el hogar se convirtió en un espacio de transición donde, más allá del distanciamiento afectivo, el rol de padres se mantuvo firme y presente.

Con el paso del tiempo, ese período de convivencia funcionó como una instancia de reflexión profunda. Lejos de consolidar la distancia, les permitió revisar sus diferencias sin presiones externas y reencontrarse desde otro lugar. Finalmente, aquella separación derivó en una reconciliación que fortaleció el vínculo y los consolidó como una de las parejas más unidas y respetadas del ambiente artístico.

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