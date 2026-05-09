El complemento para llegar a cubrir la canasta básica que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social este mes tiene un aumento del 38%.

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% para la Tarjeta Alimentar que paga ANSES, una medida que comenzará a impactar desde mayo de 2026 y que busca recomponer el poder de compra de las familias alcanzadas por la asistencia alimentaria.

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La entidad previsional anunció que se acreditará un bono adicional mediante la Tarjeta Alimentar para reforzar la alimentación de las familias

La actualización de la prestación de ANSES fue confirmada a través de la Resolución 161 del Ministerio de Capital Humano publicada en el Boletín Oficial y alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Asignación por Embarazo y madres con siete hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

Con este incremento, los beneficiarios pasarán a cobrar entre $72.250 y $149.425 , dependiendo de la cantidad de hijos a cargo. Hasta abril, el promedio de la prestación rondaba los $52.250.

Los nuevos valores de la Tarjeta Alimentar quedaron establecidos de la siguiente manera para mayo:

Familias con un hijo de hasta 14 años que cobran AUH: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos de hasta 14 años: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

$149.425. Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

Además, quienes perciben la AUH junto con la Tarjeta Alimentar recibirán montos totales más elevados durante mayo. Según la cantidad de hijos, los ingresos combinados alcanzarán:

Por un hijo: $213.535,31.

$213.535,31. Por dos hijos: $254.584,31.

$254.584,31. Por tres hijos: $290.710,31.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de ANSES

La prestación alimentaria está destinada a distintos grupos que cobran asignaciones sociales a través de ANSES. Entre ellos se encuentran:

Adultos titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo.

Personas con hijos con discapacidad que cobran AUH, sin límite de edad.

Madres de siete hijos o más que reciben Pensiones No Contributivas.

La acreditación de la Tarjeta Alimentar se realiza de manera automática junto con la prestación principal, por lo que no es necesario hacer un trámite adicional para acceder al beneficio.