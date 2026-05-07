A cuánto llegará la inflación en abril según los principales analistas del mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado mantuvo sin cambios su proyección de inflación para abril y el dato marcaría la primera desaceleración del IPC en casi un año. Para todo 2026, los analistas prevén una suba acumulada de precios del 30,5%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de abril, que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la participación de consultoras, bancos y centros de investigación, indicó que la inflación del cuarto mes del año se ubicaría en torno al 2,6%, manteniendo las expectativas respecto del relevamiento previo. En caso de cumplirse la proyección, implicaría la primera desaceleración del IPC en casi un año. Para todo 2026, los analistas encuestados anticipan un IPC de 30,5%.

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El REM, del que fueron parte 33 consultoras y centros de investigación junto a 12 entidades financieras, arrojó que las expectativas de inflación de abril fueron del 2,6%, y que será del 2,3% en mayo , 2,1% en junio , 2% en julio y 1,8% en agosto. Mientras se espera por el dato oficial que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el jueves 14 de mayo a las 16. La mediana del REM BCRA de abril prevé que la inflación recién perfore 2% en agosto de 2026.

El grupo de participantes con mejor historial de pronósticos (Top 10) estimó una inflación aún levemente superior , de 2,7% mensual para el cuarto mes del año. En cuanto al IPC Núcleo -que excluye precios regulados y estacionales-, las proyecciones también se ajustaron al alza: el conjunto de analistas lo ubicó en 2,6% mensual, mientras que el Top 10 lo estimó en 2,7% .

De este modo, las previsiones indican que el IPC finalizaría el 2026 en 30,5 %, 1,4 puntos porcentuales por arriba de la previsión anterior. En el mismo sentido, para 2027 el mercado espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepe a 19,9% .

rem abril

Expectativas por el dólar, PBI y desempleo

En el relevamiento de abril, los gurúes de la city bajaron sus previsiones de devaluación. Las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.410 por dólar para el promedio de mayo de 2026 (-$39,2/u$s comparado con el REM anterior).

Además, los analistas proyectan que el tipo de cambio nominal rondará los $1.676 hacia fin de año, con incrementos mensuales cada vez más moderados y siempre dentro del límite establecido por el Gobierno, lo que implicó una variación interanual esperada del 15,8%.

En cuanto a la economía, el mercado corrigió su proyección de crecimiento del PBI levemente a la baja, en 2,8% para todo 2026. El PBI desestacionalizado crecería 0,3% en el primer trimestre de 2026 y 1% en el segundo trimestre, con una leve revisión al alza en el inicio del año. Para el tercer trimestre, proyectaron una expansión de 0,9%, lo que consolidó un sendero de crecimiento moderado.

Por otro lado, el relevamiento de abril mostró que la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas cerraría en mayo cerca del 23,1%, y bajaría al 22% hacia fines de 2026. A su vez, los analistas esperan un superávit comercial superior a los u$s16.506 millones tanto este año como el próximo (u$s2.506 millones más que en el REM anterior), mientras que en el mercado laboral, los participantes esperan una tasa de desempleo de 7,7% para el primer trimestre del año y de 7,4% hacia fines de 2026.

Mirá el informe completo del REM de abril