Tiene el récord mundial Guinness de medias, pero le faltan la de dos argentinos: a quiénes quiere sumar

Jim Donovan es un expresentador de noticias de la CBS que entró al libro Guinness de los récords por ser el dueño de 1.531 pares. En diálogo con C5N contó cómo fue el proceso, cuáles son los pares más divertidos que tiene y el futuro de su colección.

Las medias evolucionaron al mismo tiempo que los humanos en la Tierra, desde la Era de Hielo, pasando por los egipcios hasta popularizarse en la Edad Media. Los calcetines son prendas únicas que, para muchos pasan desapercibidos, sin embargo, para el periodista Jim Donovan le valieron un lugar en el libro Guinness de los récords.

En el marco del Día del Calcetín perdido, fecha que se conmemora cada 9 de mayo, C5N habló con el periodista que trabajó en la cadena CBS de los Estados Unidos: en diciembre de 2025 logró convertirse en la persona que tiene la colección de medias más grande del mundo con 1,531 pares.

La enorme colección de Jim quedó registrada en video y fotos, para presentar a la organización de Guinness, durante sus 39 años dedicándose al periodismo, cubriendo desde noticias de última hora hasta investigaciones encubiertas, aseguró que "solicitar el Récord Mundial Guinness fue una de las cosas más estresantes que he hecho en mi carrera".

La historia de Jim y los calcetines surgió casi por casualidad, durante los años trabajando para CBS notó que los espectadores comenzaron a prestar atención a las medias que llevaba durante el programa. Por lo que comenzó compartiendo una imagen de ellas con el hashtag #JimSocks en su cuenta de Instagram. A partir de ese momento su colección comenzó a crecer.

Para poder aplicar se necesita seguir una serie de requisitos y el "más mínimo error o descuido podía impedir que la solicitud fuera aceptada" , por lo que revisó más de una vez su colección de medias y también las instrucciones para poder grabar el momento del conteo frente a los representantes oficiales. Pasó varias horas catalogando y fotografiando los pares de medias para evitar que haya repetidos, y llegó a completar 262 páginas de hojas de cálculo para poder organizarse.

Jim Donovan junto a los expertos enviados para registrar el record. El premio no es solamente de él sino de los espectadores que a lo largo de su carrera le enviaron calcetines de regalo para que use.

"Tuve un momento de pánico", afirmó Jim, para poder lograr el récord mundial tenían que grabar un video sin editar con toda la colección de calcetines extendida en el sueño "mientras dos expertos los contaban usando contadores manuales".

En el último momento improvisaron y grabaron con dos cámara a la vez, una que mostraba "el número en el contador manual cambiando mientras levantaba cada calcetín" y otra grabó de lado para mostrar el conteo continuo sin ninguna edición.

Entre la ansiedad y las ganas de que todo saliera bien, Jim permaneció de rodillas durante 90 minutos levantando calcetín por calcetín, cada uno numerado, para que saliera en un video "¡No es fácil! ¡A la mitad del conteo, me caía el sudor por la cara!", recordó.

Embed CBS morning news anchor, Jim Donovan, is included in the Guinness Book of World Records for the largest sock collection – 1,531 pairs



Fans sent him socks of various prints over the years



"This record-breaking process is one of the hardest in my life – I had to spend… pic.twitter.com/plK43J7gMq — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 21, 2026

¿Quedan más calcetines por coleccionar?

Por el momento Jim Donovan remarcó que no piensa seguir coleccionando "con 1.531 pares tengo suficientes". Sin embargo, tras retirarse de su trabajo en diciembre de 2025 recibió algunos pares de medias de regalo "así que supongo que no me queda otra: la colección seguirá creciendo".

Su colección permanece guardada en cajas de plástico, cada estilo y tipo de media está registrado en una hoja de cálculo de excel donde mantiene un orden. "Si necesito un par de calcetines con flamencos rosas jugando al golf, sé en qué recipiente buscar", aclaró.

¿Usó todas las medias? Según Jim al menos utilizó todos los calcetines una vez, y permanecen lavados en sus contenedores. Si bien le parece difícil elegir un par favorito, tiene algunos que considera muy especiales.

Jim Donovan WR Guinness Jim tuvo que contar uno por uno los pares de medias y colocarlos en el piso para poder obtener el record mundial Guinness. Jim Donovan

"Tengo un juego de cuatro pares de calcetines de The Golden Girls, cada par con un personaje diferente: Rose, Blanche, Dorothy y Sophia. Cuando me los pongo, me sacan una sonrisa", contó el periodista, la serie conocida como "Los Años dorados" era una comedia que salió en 1985 y duró unas siete temporadas.

"Otro par que me gusta mucho son mis calcetines del Sr. Rogers. Cuando era niño, El vecindario del Sr. Rogers era uno de mis programas de televisión infantiles favoritos", añadió. Pero si tiene que elegir un par solamente, tiene uno muy divertido de Superman que le gustan "tienen capas rojas cosidas en la parte de atrás, aunque como el pantalón cubre el calcetín, casi nadie se dará cuenta de la capa".

Dos argentinos podrían ser parte de su colección: la idea de Messi y Maradona

Jim tiene algunos calcetines internacionales de países como Irlanda, Sudáfrica, Namibia e Inglaterra. Al ser consultado sobre si le gustaría sumar a los argentinos Lionel Messi y Diego Maradona a su colección, expresó que "sin duda me vendrían muy bien, ya que el Mundial de la FIFA 2026 tiene seis partidos programados en Filadelfia. ¡Seguro que sería la persona mejor vestida de Filadelfia con unos calcetines de Messi o Maradona!".

Messi Maradona medias Imagen ilustrativa de algunos pares de medias que se pueden conseguir de Messi y Maradona. Captura de Tienda Sacy en ML.

¿Cuál es el origen de las medias?

La historia del calcetín comenzó hace unos 5.000 años como una solución rudimentaria para proteger los pies, evolucionando desde las botas forradas de hierba y los "piloi" griegos de pelo animal hasta los sofisticados "udones" romanos hechos de lana o tela cosida.

No obstante, el diseño más cercano al concepto moderno surgió en Egipto entre los siglos III y VI d. C., con calcetines de dos dedos tejidos específicamente para usarse con sandalias mediante la técnica de una sola aguja conocida como nålbindning.

Medias de los egipcios con sandalias Los egipcios usaban medias de este estilo con sandalias, por eso la separación entre dedos.

Este accesorio, que durante la Edad Media funcionó como un claro símbolo de estatus social -siendo de seda para la aristocracia y de lana para las clases bajas-, experimentó un cambio radical en 1589 con la invención de la primera máquina de tejer por William Lee, lo que sentó las bases para su futura producción masiva.

A partir del siglo XIX, los calcetines completaron su transición de prenda exclusiva de palacios a un artículo funcional y de uso diario para el ciudadano común, acortando su longitud a medida que la moda de los pantalones cambiaba. La verdadera revolución tecnológica contemporánea llegó a finales de la década de 1950 con la incorporación del nailon y el spandex, materiales sintéticos.

¿Por qué se pierden las medias?

Según un artículo que escribió el físico y divulgador científico Robert A. J. Matthews en 1997 titulado "La ciencia de la Ley de Murphy" explora la relación entre la ley y el resultado de perder pares de medias.

El autor explica esta relación a través de la combinatoria y la teoría de la probabilidad, bajo la premisa de que "si se pueden crear calcetines desparejados, se crearán". La frustración de no encontrar un par que combine no es un evento aleatorio simple, sino una propensión natural del universo: la pérdida accidental de calcetines es estadísticamente más propensa a generar el máximo número de unidades sueltas que a dejar pares intactos.

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Matthews propone que si se tienen diez pares completos y se pierde la mitad de las prendas, la probabilidad de terminar con un cajón lleno de medias impares es cuatro veces mayor que la de conservar solo pares completos, siendo el resultado más probable quedarse con apenas dos pares y seis calcetines huérfanos.