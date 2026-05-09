Este mes miles de familias argentinas reciben la prestación alimentaria junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), un refuerzo económico destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos. ¿De qué se tratan los $108.000 extras que entrega ANSES en mayo 2026 y cómo recibirlos?

Tarjeta Alimentar de ANSES según cantidad de hijos: qué monto puede alcanzar en mayo 2026

Este tipo de asistencia económica continúa siendo fundamental para miles de hogares argentinos, especialmente en un contexto donde los precios de los alimentos siguen teniendo un fuerte impacto en la economía cotidiana.

Además, muchas familias consultan este tipo de información para saber cuánto dinero recibirán cada mes, organizar gastos esenciales y confirmar si continúan dentro de los programas sociales vigentes.

Cuál es el extra de $108.000 de ANSES en mayo 2026

El monto más alto de esta asistencia alcanza los $108.062 y corresponde a familias con tres o más hijos que cobran la AUH. El dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se reciben las asignaciones, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026

La ayuda económica está dirigida a sectores que se encuentran dentro de programas sociales compatibles con la asistencia alimentaria. Los grupos alcanzados son:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH

Madres que cobran Pensiones No Contributivas por tener siete hijos o más

Los montos varían según la cantidad de hijos y el tipo de prestación recibida:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Personas gestantes que cobran AUE: $52.250

Aunque la AUH tuvo un aumento en mayo por movilidad, este complemento alimentario continúa con los mismos valores de meses anteriores.