9 de mayo de 2026 Inicio
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De qué se tratan los $108.000 extras que entrega ANSES en mayo 2026 y cómo recibirlos

Quiénes pueden acceder, cuánto cobran y cómo se acredita el refuerzo económico.

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Beneficio clave de ANSES.

Beneficio clave de ANSES.

  • Un refuerzo alimentario de más de $108.000 se paga durante mayo a determinadas familias que cobran asignaciones sociales
  • El monto más alto corresponde a hogares con tres o más hijos que reciben la AUH
  • La asistencia económica se deposita automáticamente junto con los pagos mensuales del organismo previsional
  • También acceden al beneficio personas embarazadas y familias con hijos con discapacidad

Este mes miles de familias argentinas reciben la prestación alimentaria junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), un refuerzo económico destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos. ¿De qué se tratan los $108.000 extras que entrega ANSES en mayo 2026 y cómo recibirlos?

En mayo se cobrará un aumento.
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Este tipo de asistencia económica continúa siendo fundamental para miles de hogares argentinos, especialmente en un contexto donde los precios de los alimentos siguen teniendo un fuerte impacto en la economía cotidiana.

Además, muchas familias consultan este tipo de información para saber cuánto dinero recibirán cada mes, organizar gastos esenciales y confirmar si continúan dentro de los programas sociales vigentes.

ANSES

Cuál es el extra de $108.000 de ANSES en mayo 2026

El monto más alto de esta asistencia alcanza los $108.062 y corresponde a familias con tres o más hijos que cobran la AUH. El dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se reciben las asignaciones, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026

La ayuda económica está dirigida a sectores que se encuentran dentro de programas sociales compatibles con la asistencia alimentaria. Los grupos alcanzados son:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
  • Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
  • Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH
  • Madres que cobran Pensiones No Contributivas por tener siete hijos o más

Los montos varían según la cantidad de hijos y el tipo de prestación recibida:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062
  • Personas gestantes que cobran AUE: $52.250

Aunque la AUH tuvo un aumento en mayo por movilidad, este complemento alimentario continúa con los mismos valores de meses anteriores.

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