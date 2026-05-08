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"Te autorizo a que me comas...": la propuesta íntima de La Bomba Tucumana a un compañero de Gran Hermano

La cantante sorprendió a la expareja de Zoe Bogach con un comentario explícito en la previa a la cena que compartirán en la casa de Telefe.

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.

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En Gran Hermano Generación Dorada se vio un imagen de tensión sexual entre la Gladys "La Bomba" Tucumana y un compañero del reality de Telefe. "Quiero que me comas la boca literalmente de prepo".

La conductora fue apuntada como la protagonista de una infidelidad.
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La mediática ya había tenido un acercamiento con Manuel Ibero, cuando elogió el perfume que se había puesto la expareja de Zoe Bogach: "Por favor, ponete este el sábado”, sobre un aroma exclusivo de Armani.

Manuel aceptó el halago y detalló: “Se llama Stronger With You, de Armani”. Gladys sorprendió diciendo que también utiliza una fragancia de la misma marca.

Lo que parecía una charla trivial terminó en una propuesta directa de la cantante al influencer: “Para hacer tuc, tuc, tuc, tra”, disparó la artista este jueves en la casa. “Te siento el perfume y después te quiero comer la boca. Tremenda boca tiene... me gustaría que un hombre me bese así”.

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La reflexión de Santiago del Moro en GH

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, no pudo contenerse y decidió intervenir en la escena que fue toda una declaración de La Bomba Tucumana hacia Manuel Ibero. Antes de llamar a los jugadores para el debate en vivo, el conductor reflexionó con el público que "La Bomba está intentando levantarse a Manu para darle celos, obviamente, a Zunino”.

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