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"Empieza la gira 360": María Becerra anunció el Quimera Tour con un divertido video

Tras el exitoso lanzamiento de su reciente álbum, la Nena de Argentina reveló los primeros detalles de los shows con los que recorrerá varios escenarios de Latinoamérica, con una puesta en escena conceptual e inmersiva.

El anuncio oficial del Quimera Tour de María Becerra. 

El anuncio oficial del Quimera Tour de María Becerra. 

Youtube: captura de video

María Becerra anunció oficialmente, con un video, el inicio del Quimera Tour, la gira por Latinoamérica inspirada en su último trabajo discográfico que ya batió varios récords. La cantante de Quilmes apuesta a una propuesta visual innovadora para presentar las canciones de su álbum, con el precedente de los espectáculos en River. "Oficialmente empieza la gira 360", confirmó la joven.

María Becerra agradeció a la virgen de Luján.
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En el mensaje, la cantante despliega una narrativa en la que conversa con sus alter egos denominados Maite, Jojo, Shanina y Gladys, quienes representan las distintas facetas de su proceso creativo. "Bueno, antes de salir al mundo, quiero escuchar primero lo que ustedes tienen para decirme", pregunta María al resto de sus personalidades al inicio del video.

"Yo ya tengo todo listo, estuve organizando todos estos días; están los estadios, están las arenas, las fechas, tu escorpión gigante, las cárceles, está todo", afirma Maite. Jojo pone picante a la conversación y asegura: "Aunque hicimos dos estadios, la gente se quedó con muchas ganas de verme, de vernos".

Embed - Maria Becerra - QUIMERA TOUR

"¿Vas a estar, Pablo? Digo, porque ahora que es un show 360, voy a poder verlo desde todos los ángulos", pregunta la enamoradiza Shanina. Gladys apura el trámite de la charla y le tira la pelota a María: "Bueno, bueno, bueno, ya está. Hagámosla corta. Decide, Mari".

"Yo creo que ya es momento, se terminó la espera, porque oficialmente empieza la gira 360. Nos vemos en el Quimera Tour", concluye la intérprete, que, mientras ostenta la marca de ser una de las artistas locales con mayor alcance global y supera los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, anticipa una gira inolvidable.

María Becerra: una visita de fe y una promesa cumplida

María Becerra visitó la Basílica de Luján para agradecer un milagro frente a la virgen, tras haber atravesado un cuadro de salud extremadamente delicado. La cantante cumplió su palabra y subió una foto con una estampita frente al altar para compartir su gratitud con los seguidores.

Histoia María Becerra - Virgen de Luján
La cantante compartió con sus seguidores una foto dentro de la Basílica de Luján.

La cantante compartió con sus seguidores una foto dentro de la Basílica de Luján.

La visita se vincula con la recuperación de un embarazo ectópico sufrido el año pasado, situación que la obligó a permanecer en una internación prolongada. "Cuando te estás muriendo ves todo de manera diferente", subrayó la joven, quien recordó la importancia de valorar lo más básico, como el poder respirar.

La religión funcionó como su sostén principal durante aquel difícil proceso, ayudándola a enfocarse en el presente y disfrutar mucho más de sus seres queridos. "Yo creo mucho en Dios y para mí esto son mensajes de arriba", agregó María, convencida de que esa experiencia fue un aviso para reflexionar.

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