Tras la suba, Javier Milei ratificó que la inflación bajará: "Debería empezar a ceder"

El jefe de Estado señaló que espera que el Índice de Precios al Consumidor disminuya de cara a los próximos meses del año, luego de los aumentos sostenidos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El presidente Javier Milei ratificó que estima que la inflación baje en los próximos meses, después de los aumentos consecutivos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, sostuvo que cuando asumió en la Casa Rosada en diciembre de 2023, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) "estaba en el 1,5% diario".

En diálogo con Neura Media, Milei se refirió al IPC, luego de que el Indec diera a conocer que saltó al 3,4% en marzo: "De acá para adelante, la inflación tendría que empezar a ceder. Cuando llegamos, estaba en el 1,5% diario". También explicó el motivo por el cual había bajado previamente, según el organismo: "Cerramos el déficit fiscal en un mes y el déficit del Banco Central en seis meses. A partir de ahí, la base monetaria amplia fija. A partir de ahí, la tasa de inflación cedió fuertemente".

"Siempre dijimos que ese movimiento no tenía por qué ser suave. Cuando ganamos la elección en mayo de 2025, se generó un ataque feroz contra la moneda. Cayó la demanda de dinero", agregó en esta línea.

Por otro lado, destacó su encuentro con el multimillonario fundador de Palantir, Peter Thiel , en la Casa Rosada: "Fue una reunión maravillosa. A Peter hay que tenerlo presente. Está muy interesado en cómo es ser Presidente siendo anarcocapitalista. Yo, filosóficamente soy anarcocapitalista. Él reconoce los logros y me pareció interesante que me haya preguntado '¿cómo se sostiene esto en el tiempo?'"

"Le conté sobre la gestión, que subió el PBI, bajó la inflación, sacamos a 14 millones de personas de la pobreza y el rol de la política. Le dije que lo que hace que lo que garantiza el resultado a largo plazo es la batalla cultural", agregó en esta línea.

Javier Milei reafirmó que buscará la reelección y defendió el proyecto de reforma electoral

Por otro lado, el mandatario volvió a asegurar que apuntará a ser reelecto en los comicios de 2027: "Me voy a presentar. No sólo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro. Creo que hice las cosas bien. Después, lo decidirá la gente".

También se refirió al proyecto de reforma electoral enviado al Congreso. "¿La interna de los políticos la tiene que pagar la gente o se tienen que hacer cargo los políticos? Algo más casta que eso no hay. Los problemas de la política, resueltos con el bolsillo de la gente, son una cosa aberrante. Habrá que trabajar y convencer a diputados y senadores que faltan para lograr los resultados. Peor sería no intentar lograrlo", marcó.

El perfil de Peter Thiel, el fundador de Palantir

El empresario tiene 58 años, fue uno de los primeros inversores de Facebook con u$s500.000 y fundó Palantir, su compañía centrada en análisis de datos, en 2003 y con apoyo de la CIA, y PayPal, junto a Elon Musk, en 1998. Su fortuna alcanza los u$s81.100 millones. No esconde su postura libertaria y por eso se convirtió en una figura polémica entre sus colegas.

Palantir tiene un valor de mercado de u$s350.000 millones y su nombre tiene origen en la saga de fantasía El señor de los Anillos. En esos libros, los Palantir son piedras mágicas que permiten ver a través del tiempo y el espacio, pero también corrompen a quienes las usan, ofreciendo información incompleta y tentadora. La firma tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y también con actores del sector privado a nivel global.

En la misma línea, Thiel respalda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde 2016 y el vicepresidente JD Vance fue su socio. El multimillonario también está mencionado en los archivos Epstein, como Trump, y forma parte del "PayPal mafia": un grupo de empresarios tecnológicos que salieron de la empresa de pagos y fundaron compañías como SpaceX, Tesla, LinkedIn y YouTube.

Según precisó The Guardian, en noviembre de 2018 Jeffrey Epstein le escribió a Thiel para invitarlo a visitar su isla privada en el Caribe, un lugar donde se cometieron parte de los abusos sexuales, las violaciones y la trata de personas por los que era investigado.

En 2025, la empresa obtuvo un contrato de u$s10.000 millones con el Ejército para centralizar el manejo de software y datos al menos hasta 2035. En paralelo, también recibió cientos de millones de dólares en contratos públicos y desarrolló herramientas específicas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), orientadas al análisis de grandes volúmenes de información para operativos migratorios.

El CEO de Palantir, Alex Karp, definió a "la política" como su "competencia": "La izquierda y la derecha progresistas se levantan cada día pensando en cómo perjudicar a Palantir. Si llegan al poder, la perjudicarán. Y, por cierto, es un problema global".

Los principales puntos de la reforma electoral

Reconocimiento de Partidos Políticos

Nuevos requisitos: para obtener la personería jurídico-política, una agrupación debe contar con el apoyo de al menos el 0,5% del padrón electoral del distrito (con un tope de 2 millones de inscritos) en un plazo de 180 días.

Partidos Nacionales: para ser reconocido como partido de orden nacional, se debe tener personería en al menos 10 distritos (anteriormente eran 5) y contar con afiliados que sumen el 0,1% del Registro Nacional de Electores.

Eliminación de las PASO

El proyecto establece la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), eliminando el Título II de la Ley 26.571.

Las agrupaciones políticas ahora designarán a sus candidatos de acuerdo con sus propias cartas orgánicas.

Ficha Limpia

Se prohíbe ser candidato a cargos públicos electivos nacionales o ejercer cargos partidarios a personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos.

La Cámara Nacional Electoral llevará un Registro Público de Ficha Limpia para controlar estas inhabilitaciones de oficio.

Boleta Única de Papel (BUP)

Se implementa la Boleta Única de Papel para todas las categorías electorales nacionales.

La boleta incluirá nombres, logotipos partidarios y fotografías a color de los principales candidatos.

Tendrá un casillero para votar por lista completa y otros individuales para cada categoría.

Financiamiento de Partidos y Campañas

Aportes públicos: el 20% del Fondo Partidario Permanente se distribuirá de forma igualitaria y el 80% de forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados (mínimo 1% del padrón para participar).

Límites a privados: una misma persona (humana o jurídica) no podrá aportar más del 35% del total de lo que surja de multiplicar el módulo electoral por los electores del distrito, tanto para el desenvolvimiento institucional como para campañas.

Prohibiciones: se prohíben donaciones de contratistas del Estado, personas procesadas por delitos tributarios o lavado de activos, y sindicatos o asociaciones patronales.

Cambios en el PARLASUR

Los parlamentarios del MERCOSUR ya no serán elegidos de forma directa y autónoma, sino que serán designados de entre los legisladores del Congreso Nacional.

No percibirán una remuneración extra por esta función, solo viáticos de traslado.

Campaña Electoral