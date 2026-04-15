15 de abril de 2026 Inicio
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Tras la suba de marzo, qué pasará con la inflación en abril y el plan económico de Javier Milei

Consultoras y economistas analizaron el IPC dado a conocer por el Indec. El Presidente señaló que "no le gustó", pero negó modificaciones en el rumbo de gestión. Se proyecta una mejora para el segundo semestre del año, un aumento de la pobreza y una sentencia: "El proceso de desinflación está siendo más complejo de lo previsto".

Pablo Daniel Olmedo
Por
Pablo Daniel Olmedo
Se complica el plan económico de Milei. 

Se complica el plan económico de Milei. 

Javier Milei en AmCham 2026.
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Julián Neufeld, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, reconoce que "el dato de marzo es contundente y marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses. Sin embargo, es menester distinguir la incidencia de los fenómenos externos a la política monetaria del componente relacionado directamente a la dinámica entre la oferta y la demanda de pesos".

Sobre el primero de ellos, englobó a la guerra en Medio Oriente, sobre la cual, afirmó, "impactó de lleno en los precios de los combustibles nacionales, disparando el índice hacia el final del mes". Por su parte, "por otro mes más los regulados repercutieron duramente sobre la inflación a raíz de la política de la apreciación real de las tarifas en CABA y el gran Buenos Aires".

Inflación - supermercado
La inflación de marzo fue 3,4%.

La inflación de marzo fue 3,4%.

De esta manera, según Neufeldel, el diagnóstico sigue siendo el mismo: "A pesar de que los eventos coyunturales puedan demorar el proceso de desinflación, en la medida en que el Banco Central mantenga una política monetaria restrictiva, deberíamos observar una mejora hacia el segundo semestre del presente año".

Por su parte, Santiago Casas, economista y jefe en EcoAnalytics analizó: "La inflación minorista del primer trimestre es del 43,6% anualizada. La Canasta Básica Total desaceleró al 2,6%, pero representa una suba trimestral anualizada del 43,7%. Con los salarios subiendo menos que la canasta básica, es esperable un aumento de la pobreza durante el primer trimestre".

Un reciente trabajo de la consultora LCG, adelanta que para abril "es probable" una desaceleración inflacionaria, debido a los "efectos transitorios como el de educación en marzo". Pese a eso, "la inflación core se mantiene en niveles elevados, lo que sugiere que el proceso de desinflación está siendo más complejo de lo previsto por el Gobierno".

"Las principales “anclas” (actividad con crecimiento débil, mayor apertura comercial y un tipo de cambio a la baja) están mostrando ser insuficientes para desactivar completamente la inercia inflacionaria. Como todos los procesos desinflacionarios son lentos, hay que insistir con la prudencia fiscal y monetaria, e intentar apelar a otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones", concluyó.

El informe del Comité de Inversiones de Criteria, describe: "El REM corrigió la inflación proyectada para 2026 hasta 29,1%, con registros mensuales que se ubicarían en torno al 3% en marzo y descendiendo gradualmente por debajo del 2% recién hacia el segundo semestre".

En este sentido, reconoce, que "la desinflación avanza más lentamente que lo esperado, generando tensiones en tasas reales implícitas y ajuste al alza en expectativas de inflación". Ademas, "la compresión comenzó a mostrar límites, en la medida en que las tasas reales implícitas empiezan a tensionarse frente a una desinflación que avanza más lentamente de lo que descuenta el mercado".

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