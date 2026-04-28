Caputo volvió a defender el modelo económico de Milei: descartó la caída del empleo e insistió en la baja de la inflación

El ministro de Economía destacó la creación de 100 mil puestos de trabajo, volvió a remarcar que el proceso de desinflación continuará y subrayó que en los próximos meses estará "convergiendo hacia abajo".

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender este martes el programa económico del Gobierno al descartar una caída del empleo e insistir con una baja de la inflación desde abril. "El nivel de empleo no cayó. Cayó el nivel de empleo registrado. Obviamente no nos encanta y por eso mandamos la Ley de Modernización Laboral" , señaló el funcionario en una nueva edición del Congreso Económico Argentino (CEA) en la Expo EFI.

Para el titular del Palacio de Hacienda, "estamos empezando a ver indicadores que comprueban que está pasando lo que buscamos. La recaudación empieza a crecer. Otros indicadores de marzo, la mayoría está en verde”. "Donde más se está manifestando la robustez del programa es en lo que tuvimos que pasar en los últimos 7-8 meses. Un shock interno brutal, que en cualquier otro momento hubiera volteado a la Argentina", remarcó.

Al preguntarse "¿por qué el optimismo hacia adelante?", Caputo pidió focalizarse en los números oficiales: "No ignoramos que los últimos datos de febrero han venido mal. Sí, el EMAE vino más bajo, pero veníamos de récord histórico. Sobre la inflación, no perdamos la perspectiva. Pero sabemos lo que viene".

"Estamos empezando a ver indicadores que comprueban que está pasando lo que buscamos. La recaudación empieza a crecer. Otros indicadores de marzo, la mayoría está en verde. Y están en verde sectores que venían retrasados, como industria, construcción. Y esto recién arranca", celebró el ministro.

También anunció que para junio o julio ya empezarán las obras de los 9.000 kilómetros de corredores viales, y a su vez se licitarán por otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. "Estamos entregando rutas a las provincias para que inicien sus propias obras con financiamiento propio o gestionado por nosotros ante el BID, Banco Mundial, CAF y FONPLATA", amplió.

Al hacer referencia a las exportaciones, describió: "Estamos en niveles récord de exportaciones en cantidades. Vamos a estar, probablemente, acercándonos a los u$s100.000 millones. Sobre el tipo de cambio atrasado: aquí está la muestra contundente de que esto no es un tema de tipo de cambio, sino de generar las condiciones para que el sector privado se desarrolle. El agro es un boom con 160 millones de toneladas; no es casualidad, es previsibilidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2049129038770262034&partner=&hide_thread=false Exposición completa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en la jornada de apertura de la edición 2026 de @ExpoEFI (Economía + Finanzas + Inversiones) realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. pic.twitter.com/jbWKMraCXK — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 28, 2026

El empleo y los salarios

El titular del Palacio de Hacienda destacó la creación de más de 100 mil puestos de trabajo y aseguró que "la cantidad de empleo con respecto a 2023 ha subido". Según el ministro, "los salarios registrado están un 3% arriba si tomamos SIPA y 3% abajo si tomamos INDEC. A quien mejor les fue ha sido es a los no registrados".

"Todo esto se da en un momento en el que la tasa de interés baja, lo cual nos hace ser optimistas sobre la inflación. Cuando la tasa de interés baja y el tipo de cambio se aprecia es una muestra de que se está recuperando la demanda de dinero. Es lo que estamos viviendo ahora", agregó.

En otro tramo de su intervención, Caputo señaló: “Nosotros les vamos a garantizar que va a funcionar bien la macroeconomía. Pero es el sector privado el que va a sorprendernos. Nosotros no vamos a favorecer a nadie, a ningún sector en particular”.

Y luego concluyó al hacer referencia a la segunda revisión técnica del acuerdo con el FMI: “Si se cumplen las proyecciones del Fondo, vamos a crecer un 20% desde 2023 al 2027”.