5 de abril de 2026 Inicio
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YPF ratifica que no subirá los combustibles por 45 días: "Vamos a trasladar solo el impacto real de los costos"

El presidente y CEO de la petrolera estatal sostuvo que la decisión apunta a evitar un aumento brusco al consumidor, en un contexto marcado por la volatilidad global.

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YPF ratifica que no subirá los combustibles por 45 días y busca amortiguar el impacto internacional

YPF ratifica que no subirá los combustibles por 45 días y busca amortiguar el impacto internacional

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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, volvió a defender la decisión de la compañía de mantener sin cambios los precios de los combustibles durante 45 días, tras los aumentos superiores al 20% registrados recientemente por el encarecimiento internacional del petróleo y el gas.

La petrolera anunció la estabilización de los precios por 45 días.
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"Miramos a nuestros clientes, a los cuales nos debemos. No vamos a hacer especulaciones, no vamos a subir y, cuando haya que bajar, no bajar, sino que cuando sube, sube; y cuando baja, baja. Entonces decidimos trasladar al surtidor solamente el impacto real en los costos", subrayó Marín.

Según explicó, el contexto global, atravesado por la guerra en Medio Oriente y las restricciones en el estrecho de Ormuz, generó una suba abrupta en las cotizaciones internacionales, con el barril que pasó de valores cercanos a los 70 dólares a picos de 120.

En ese escenario, Marín señaló que trasladar de manera inmediata ese incremento al surtidor habría provocado una caída significativa en el consumo. “Era un ajuste demasiado grande, con riesgo de afectar más a la demanda que de resolver el problema de costos”, planteó.

El ejecutivo remarcó además que la compañía busca sostener una política de precios “previsible y transparente”, en línea con su posicionamiento en el mercado local. En ese sentido, destacó la alta valoración de la marca y su vínculo con los consumidores, a quienes definió como el eje central del negocio.

Durante una entrevista radial, el titular de YPF sostuvo que la empresa actúa como un “amortiguador” frente a la volatilidad internacional, absorbiendo parte del impacto de los costos. Como ejemplo, mencionó que otros segmentos, como el combustible para aviación, registraron incrementos incluso mayores debido a las restricciones en la oferta global.

Marín subrayó que la política de la compañía no responde a especulaciones y que los precios acompañarán tanto las subas como eventuales bajas del mercado, aunque aclaró que el actual contexto constituye una situación excepcional.

Por otra parte, el CEO de YPF valoró el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por unos 18.000 millones de dólares en el litigio con Burford Capital.

Calificó la decisión como “una de las mejores noticias del año” y destacó la estrategia judicial del Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, junto a funcionarios del área económica y legal.

Marín recordó que hasta 2023 el país había tenido resultados adversos en todas las instancias del juicio, y consideró que el reciente revés para el fondo litigante representa un cambio significativo en la evolución del caso.

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