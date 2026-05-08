Súper RIGI: Luis Caputo anunció que llegarán inversiones por "140 mil millones de dólares"

El jefe de Gabinete convocó a la prensa en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y no respondió preguntas. Luego de una breve presentación, tomaron la palabra el Ministro de Economía y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este viernes una conferencia de prensa en Casa Rosada, en medio de las investigaciones de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en su patrimonio. Pese a la convocatoria, el funcionario decidió no responder preguntas. Luego de una breve presentación, el funcionario le dio la palabra al ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El titular del Palacio de Hacienda destacó la creación del Súper RIGI y anunció que llegarán "inversiones" por "140 mil millones de dólares". A la vez, descartó que la situación judicial del vocero "no tiene ningún efecto" en el riesgo país.

" El riesgo país no baja por el riesgo kuka , porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno", señaló el titular del Palacio de Hacienda.

En materia económica, Caputo aseguró estar "tranquilos" en el Gobierno porque "tenemos el financiamiento para hacer el refinanciamiento de los próximos tres cupones , y a diferencia de lo que pasaba en la Argentina, que la macroeconomía estaba desordenada y el paso del tiempo le jugaba en contra, ahora como la economía está ordenada el paso del tiempo juega a favor", agregó.

Luego, agregó: "las cosas siguen mejorando, en la medida que el tiempo, vamos a seguir viendo en las calificaciones como paso recién con fitch y el riesgo país va a seguir yendo a donde nosotros creemos que tiene que ir".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2052795396846485593&partner=&hide_thread=false La reacción de Adorni ante una pregunta por sobresueldos en el Gobierno



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La centralidad política ocurrirá luego, cuando el vocero encabece un reunión de Gabinete que contará con la presencia del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y gran parte de los ministros nacionales.

A primera hora del viernes, Adorni habia participado de la inauguración de una planta automotriz en la localidad bonaerense de Zárate, donde describió a Argentina como un país "estable y en crecimiento", además, de destacar la "resiliencia" y "flexibilidad" del empresario argentino para adaptarse a "numerosas crisis".

Luis Caputo negó que la situación de Adorni afecte a las inversiones

"Venimos del viaje con el Presidente, donde uno de los inversores literalmente se rio en confianza hablando con el Canciller, el embajador, y conmigo, diciendo ´que les pasa en Argentina que creen realmente que yo voy a decidir una inversión en función de si el jefe de Gabinete tiene una diferencia de una almohadilla de no se que´, fue una risa diciendo claramente no tiene ningún sentido", manifestó el ministro de Economía ante la consulta sobre la situación judicial de Adorni.

En este sentido, remarcó que "lo de Manuel no tiene ningún efecto" e intentó llevar tranquilidad al Mercado. "Eso lo quiero enfatizar, Argentina ha mejorado mucho como país, nos estamos empezando a graduar de país mas serio, si había algún tema político en la Argentina repercutía en la economía, pero porque vos tenías la macroeconomía muy desordenada", agregó Caputo.

Luego agregó: "Ahora cuando vos ves los otros países que tienen un montón de problemas políticos serios, no como es la situación de Manuel, caso Perú donde cambian de presidente cada tanto, no tienen ningún impacto en la economía. Los problemas políticos o judiciales quedan en la justicia, en la política, y no se trasladan a la economía. Eso es lo que pasa ahora".

La importancia del Súper RIGI

“En las próximas semanas vamos a estar llegando pedidos de inversiones que se van a acercar a los 140 mil millones de dólares. Son cifras que van a generar empleo pero que además generan los recursos suficientes, dólares que dan la posibilidad de que hoy tengamos un tipo de cambio libre”, anticipó Caputo en la conferencia de prensa.

Todo esto, destacó Caputo, "se da en un contexto de crisis global o de shock externo en el que, cualquier otro momento de nuestra historia, eso hubiera desestabilizado por completo nuestra economía, hecho que el dólar se hubiera ido a las nubes, que la inflación escalara. Hoy Argentina es uno de los países que mayor ha logrado llevar adelante esta situación”.