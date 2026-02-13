13 de febrero de 2026 Inicio
Denunciaron a Luis Caputo por manipulación de datos, tras el escándalo del INDEC

La presentación fue realizada por diputados peronistas. Lo acusan por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico.

Aseguran que Caputo "incurrió en irregularidades varias vinculadas al funcionamiento del INDEC". 

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue denunciado penalmente por diputados de la oposición acusado de manipulación de datos en el INDEC, luego del escándalo desatado en organismo por la postergación del nuevo índice para medir la inflación, que terminó con la renuncia de su extitular Marco Lavagna.

La presentación fue realizada por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, quienes acusan al titular del Palacio de Hacienda por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico.

Los legisladores argumentan que, en primer término, Caputo "ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados. En octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026".

"Esta decisión del ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor. Así, cometió actos contrarios a la ley 17.622 que rige el funcionamiento del INDEC y del servicio estadístico nacional. Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad", detalló la legisladora con un posteo en su cuenta de X.

DENUNCIA LUIS CAPUTO

Dicha acción, sostiene, "determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juli_Strada/status/2022360073604075654&partner=&hide_thread=false

Luis Caputo había asegurado que la inflación de enero iba a ser similar a la de diciembre

El titular del Palacio de Hacienda adelantó días antes que se conozca el índice que la inflación de enero iba a ser similar a la de diciembre de 2025, que estuvo en el orden del 2,8%, y aseguró que "Lavagna se fue en condiciones totalmente amigables" tanto con él como con el presidente Javier Milei, contradiciendo las versiones que apuntan a una interna dentro del Gobierno por la negativa a aplicar la nueva fórmula. De paso, le echó la culpa a la oposición y a un sector de la prensa.

"Esto es un clásico de la oposición y de un sector del periodismo que, por diferentes razones, quieren que al país le vaya mal e instalar temas. Se están diciendo muchas mentiras. No hay nada que ocultar", advirtió.

"Marco quería cambiar el índice y ya tenía una fecha. El Presidente, desde el minuto uno, tuvo una bajada de línea que era que se haga cuando ya esté el proceso de desinflación terminado, para no comparar peras con manzanas", agregó Caputo, quien además negó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya presionado para que se cambie el índice.

También subrayó que el ahora exfuncionario lo contactó y le dijo que "lamentaba la ola de versiones" que surgieron tras su salida del organismo, y que incluso se ofreció a hacer "alguna declaración pública" para esclarecer la situación.

Fue entonces que el ministro volvió a responsabilizar a la oposición de haber realizado "un ataque político fenomenal que provocó 50% de dolarización del M2, que impactó en el nivel de crecimiento, pegó fuerte en el riesgo país y generó un nuevo escalón en los niveles de inflación".

