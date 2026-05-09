9 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.850.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Esta modalidad requiere seguir de cerca las condiciones del mercado y asumir que, por lo general, brinda rendimientos más bajos en comparación con inversiones a plazos más extensos.

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Inversión clave en 2026.

Inversión clave en 2026.

  • Invertir $1.850.000 en un plazo fijo permite conocer desde el inicio cuánto dinero se cobrará al vencimiento.
  • Por home banking, la TNA llega al 18,50%, con una ganancia de $28.130,14 en 30 días.
  • En sucursal, la tasa baja al 18%, con intereses de $27.369,86.
  • Aunque sigue siendo una opción estable, el rendimiento del plazo fijo continúa por debajo de la inflación.

Invertir $1.850.000 en un plazo fijo permite acceder a una alternativa financiera enfocada en la estabilidad y la previsibilidad. A diferencia de otros instrumentos sujetos a fuertes variaciones diarias, este sistema fija la tasa de interés desde el inicio de la operación, lo que permite conocer de antemano cuánto dinero se obtendrá al finalizar el plazo. Esta característica resulta clave para quienes buscan organizar gastos, planificar pagos o proyectar futuras inversiones con mayor certeza.

La modalidad digital ofrece una ganancia adicional frente a la operación tradicional.
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La vigencia del plazo fijo se sostiene por su capacidad para ofrecer resguardo del capital sin exigir conocimientos avanzados del mercado financiero. Con montos cercanos a los dos millones de pesos, las diferencias entre las tasas ofrecidas por distintos canales cobran mayor relevancia, motivo por el cual muchos ahorristas optan por operar a través de home banking o plataformas digitales, que suelen brindar rendimientos más competitivos sin incrementar el riesgo de la inversión.

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Además, este instrumento funciona como una herramienta de protección frente a la volatilidad económica. Durante los 30 días de vigencia, las condiciones pactadas entre el banco y el inversor permanecen sin cambios, garantizando tanto la devolución del capital inicial como una ganancia previamente establecida. La posibilidad de reinvertir periódicamente los intereses obtenidos también contribuye a generar un crecimiento sostenido de los ahorros bajo un esquema simple y previsible.

Cuánto ganas por depositar $1.850.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $1.850.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento final cambia según el canal elegido para realizar la operación. A través de medios electrónicos, como home banking, se aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18,50%, lo que genera una ganancia de $28.130,14 y un monto final de $1.878.130,14 al finalizar el plazo. En cambio, si el trámite se realiza de manera presencial en una sucursal, la tasa desciende al 18,00%, otorgando un interés de $27.369,86 y un total acumulado de $1.877.369,86. La diferencia evidencia la ventaja que ofrecen los canales digitales para optimizar el rendimiento de los ahorros.

Además, para quienes piensan en estrategias de reinversión, la Tasa Efectiva Anual (TEA) también marca diferencias importantes. En el canal electrónico alcanza el 20,15%, mientras que en sucursal se ubica en el 19,56%. Esto permite proyectar cómo crecería el capital si los intereses se reinvirtieran mes a mes, consolidando al plazo fijo como una herramienta estable y previsible para resguardar y hacer crecer el dinero sin exponerse a la volatilidad de otros mercados financieros.

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Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

En mayo de 2026, los plazos fijos atraviesan un escenario complejo frente al avance de la inflación. Con subas de precios cercanas al 3,4% mensual y tasas bancarias ubicadas entre el 18% y el 18,5% de TNA, el rendimiento mensual apenas ronda el 1,5%, generando una tasa real negativa. Esto significa que, aunque el capital aumenta en términos nominales, pierde poder adquisitivo frente al ritmo inflacionario.

A pesar de este contexto, muchos ahorristas siguen optando por el plazo fijo tradicional debido a su simplicidad, previsibilidad y liquidez a 30 días. En ese marco, cobra relevancia la Tasa Efectiva Anual (TEA), que mediante la reinversión mensual de intereses puede acercarse al 20%. Sin embargo, incluso con esa estrategia, los rendimientos continúan por debajo de la inflación acumulada.

Ante esta situación, comienzan a ganar protagonismo otras alternativas de inversión orientadas a preservar mejor el valor del dinero. Entre ellas aparecen los plazos fijos UVA y los fondos comunes de inversión, opciones que buscan ofrecer mayor cobertura frente a la inflación en un contexto donde la evolución de los precios sigue condicionando las decisiones financieras en Argentina.

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