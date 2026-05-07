Nuevas revelaciones complican a Manuel Adorni: deudas con ARBA, inconsistencias patrimoniales y gastos millonarios

Las denuncias alrededor del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumaron un nuevo capítulo luego de que se conociera que el funcionario mantiene una deuda con ARBA por más de $617.000 vinculada a su propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Las revelaciones volvieron a poner bajo la lupa las inconsistencias en torno a la vivienda y las remodelaciones realizadas en el lugar.
En un informe en el programa Minuto Uno de C5N, se develó que según los registros de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, la propiedad del funcionario figura con una superficie edificada de 231 metros cuadrados y una valuación fiscal de $3.468.000. Sin embargo, el contratista Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia bajo juramento, aseguró que la casa tendría más de 400 metros cuadrados construidos, casi el doble de lo informado oficialmente. “La casa fue prácticamente reconstruida”, señaló el periodista Ariel Zak.
Las sospechas también crecieron por los gastos realizados en la propiedad mientras Adorni mantiene distintas deudas personales. De acuerdo a la información, el funcionario todavía tendría compromisos económicos pendientes con jubiladas que le prestaron dinero para la compra de otra vivienda, además de una deuda de u$s20.000 con el propio contratista encargado de las obras. Todo esto mientras, según trascendió, habría desembolsado u$s245.000 en efectivo para remodelar la casa de fin de semana.
Otro dato que generó polémica fue la instalación de un generador eléctrico en la propiedad de Indio Cua. Según relató Tabar, el equipo y su colocación costaron alrededor de u$s15.000 y fueron adquiridos a un vendedor identificado como Esteban Lizaso, concejal de La Libertad Avanza. La revelación despertó cuestionamientos por el nivel de gastos en medio de las deudas fiscales y personales que enfrenta el funcionario.
En paralelo, desde el Gobierno aseguraron que Adorni todavía no presentará su declaración jurada completa y que la documentación demorará entre 15 y 20 días más. La explicación oficial apunta a cuestiones administrativas y contables, aunque desde distintos sectores señalan que las inconsistencias patrimoniales podrían profundizar los problemas judiciales del portavoz presidencial. Mientras tanto, la fiscalía ya comenzó a analizar la documentación y las declaraciones recolectadas durante las últimas semanas.
El tema también escaló políticamente luego de que el presidente Javier Milei defendiera públicamente a Adorni y cuestionara a quienes denunciaron irregularidades. En ese marco, Matías Tabar salió a responderle en redes sociales y negó cualquier vinculación con el kirchnerismo. “Lo voté a Milei”, sostuvo el contratista, quien además aseguró sentirse expuesto tras las declaraciones del mandatario y advirtió que podría aportar nueva información sobre las obras realizadas en la casa de Indio Cuá.