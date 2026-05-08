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Vuelve Cebollitas: los históricos protagonistas, quiénes se suman y todos los detalles

A más de dos décadas del éxito, los amigos se reencuentran ya adultos, mientras reflotan las duras acusaciones de exintegrantes sobre lo que pasaba detrás de cámara.

Actores de la tira hablaron del supuesto maltrato infantil y extensas horas de grabación.

Actores de la tira hablaron del supuesto maltrato infantil y extensas horas de grabación.

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La noticia del regreso de Cebollitas, la serie juvenil que fue un éxito en los años '90, causó revuelo entre los fanáticos, que podrán ver a los históricos protagonistas y las nuevas incorporaciones a la historia de amigos.

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.
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A más de dos décadas, se anunció que el proyecto mostrará la vida adulta de los personajes interpretados por Diego Vicos, recordado como "el Colo"; Brian Caruso, como "Gamuza", y Leonardo Centeno en su papel de "Hipólito". Se sumarán Darío Lopilato y Victorio D'Alessandro.

La producción del spin-off está encabezada por Vicos junto al productor Juan Saavedra y contará con la colaboración de productoras internacionales de Ecuador y República Dominicana.

"Vuelve Cebollitas. Es una gran información que va a hacer mucho ruido", confirmó Juan Etchegoyen sobre la tira más famosa de 1997, que tendrá al club de fútbol pero con los protagonistas ya adultos y con las vivencias actuales.

El lado oscuro de Cebollitas

El regreso de Cebollitas arrastra las denuncias por maltrato que plantearon algunos actores cuando trabajaban en la tira de TV, siendo menores. "¿Se acuerdan las denuncias de maltrato y de todo lo que habían vivido los chicos en las grabaciones?", señaló Juan Etchegoyen en Mitre Live.

El periodista se refirió a los excompañeros de la tira que rompieron el silencio hace algunos años y contaron situaciones claras de maltrato infantil y jornadas de trabajo extenuantes.

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