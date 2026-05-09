9 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de mayo

El minorista operó a los valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin movimientos oficiales: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación. En el segmento mayorista, se mantiene por debajo de los $1.400.

Por
El dólar completó una semana en alza. 

El dólar completó una semana en alza. 

Pexels

El dólar minorista cotiza este sábado a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, mismo valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. La divisa cerró una semana en alza, pese a haber retrocedido $5 en la rueda del jueves y cortar dos ruedas con consecutivas de merma.

La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.
Te puede interesar:

El Banco Central realizó la mayor compra del mes y las reservas treparon a u$s46.000 millones

Por su parte, entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.430,20 y el contado con liquidación (CCL) a $1.485,66. Por su parte, los contratos de futuros operan en posiciones mayoritariamente positivas: $1.412,5 se comercializó el contrato que finaliza a fines de mayo y en torno a $1.625, para el cierre de diciembre.

En este marco financiero, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar tranquilidad al mercado al brindar detalles del Súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI ), anunciado por el presidente Javier Milei en redes sociales en el vuelo de regreso al país desde los Estados Unidos.

"El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno", señaló Caputo.

dólar blue billetes divisas dólares
El dólar cerró la semana arriba de los $1.400.

El dólar cerró la semana arriba de los $1.400.

El comportamiento del dólar continuó condicionado por una fuerte oferta de divisas. La liquidación del sector agroexportador, en plena cosecha gruesa, se combina con el ingreso de dólares por emisiones de deuda corporativa y provincial, lo que refuerza el equilibrio en el mercado cambiario.

En este marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a posicionarse como comprador neto de divisas. En la pasada jornada adquirió US$71 millones y acumula compras por u$s7.226 millones en lo que va de 2026, según estimaciones privadas. El organismo se encamina además a completar cerca de 80 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.398.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.485,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.430,2.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.411,5 para la compra y $1.412,50 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar cerró la semana arriba de los $1.400 en el Banco Nación. 

Sin cambios en el cierre, el dólar igual completó una semana alcista

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la primera semana de mayo.

El dólar retomó la senda alcista: subió $10 tras dos jornadas de caídas

Caputo, Quirno y Oxenford junto a Eimear Bonner, directora financiera de Chevron.

Caputo anunció una inversión de Chevron por más de u$s10.000 millones

El dólar oficial borró el martes la suba del lunes.

Sigue el retroceso del dólar: volvió a bajar por segunda jornada consecutiva

La entidad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central, récord: anotó 80 ruedas al hilo con compras y las reservas pegaron un salto

Domingo Cavallo y Javier Milei.

Domingo Cavallo advirtió que "es mayor" la probabilidad de una bomba cambiaria en 2027 "con el actual régimen"

Rating Cero

El anuncio oficial del Quimera Tour de María Becerra. 
play

"Empieza la gira 360": María Becerra anunció el Quimera Tour con un divertido video

Actores de la tira hablaron del supuesto maltrato infantil y extensas horas de grabación.

Vuelve Cebollitas: los históricos protagonistas, quiénes se suman y todos los detalles

El próximo eliminado de Gran Hermano se conocerá el lunes 11 de mayo.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan una pelea voto a voto

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.

"Te autorizo a que me comas...": la propuesta íntima de La Bomba Tucumana a un compañero de Gran Hermano

La crisis de pareja de Darin y Bas.

Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

Matín Lamela y Adabel Guerrero estuvieron juntos durante 17 años.

Adabel Guerrero sorprendió con una confesión tras su crisis de pareja: "A veces uno miente"

últimas noticias

El hospital donde fue tratado Ángel.

Sorpresivo giro en el caso Ángel: nuevas pericias revelaron que el menor no murió por maltrato físico

Hace 10 minutos
Imagen de la espuma en Quequén en 2014.

La espuma marina invadió las costas de Quequén y sorprendió a los vecinos

Hace 22 minutos
Inversión clave en 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.850.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Hace 25 minutos
España puso en marcha un operativo sanitario paraevacuar a los 147 pasajeros y los tripulantes

Brote de hantavirus: los pasajeros argentinos cumplirán la cuarentena en Países Bajos

Hace 27 minutos
El dólar completó una semana en alza. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de mayo

Hace 33 minutos