En medio de la guerra en Medio Oriente, la Argentina podría triplicar su producción de GLP

Expertos de 20 países analizaron en Buenos Aires la situación mundial y regional del sector del Gas Licuado de Petróleo. La importancia del trabajo en Vaca Muerta, que posiciona al país como un actor principal, con exportaciones a Asia y África.

El conflicto en Medio Oriente representa una oportunidad para el sector de la energía.

La Ciudad de Buenos Aires fue el epicentro del 39º Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP) , donde expertos de 20 países analizaron la situación mundial y regional del sector, que posiciona a Argentina como principal actor en la transición energética gracias, ya que podría triplicar su producción de GLP en Vaca Muerta , abriéndole las puertas a mercados crecientes como el de Asia y África.

Dicho crecimiento se produce en medio de la guerra en Medio Oriente , que disparó el precio del barril del petróleo por arriba de los u$s100. Los datos marcan que en el primer trimestre del año, Argentina ya envió 50.000 toneladas de GLP a India, más del doble de las 22.000 que había exportado durante todo 2025.

Una de las principales economías del continente asiático atravesó dificultades en el abastecimiento del GLP tras la interrupción de sus rutas habituales, entre ellas el estrecho de Ormuz , por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En este marco, Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) señaló a C5N que "es un proceso que no arranca hoy, pero la situación que se genera en el mundo es algo totalmente inédito porque no hubo nunca en la historia de la humanidad una crisis donde entre el 20% y 30% de la energía del mundo (petróleo, GNL y GLP) no puedan salir ".

" Argentina se convierte en un real proveedor internacional, alternativo en una zona de paz y en la que el tránsito puede llegar prácticamente a todo el mundo sin pasar ni por el estrecho de Ormuz, ni por el Canal de Suez, ni el de Panamá, ni ninguna zona de conflicto”, describió en la puerta del auditorio Pacífico del Hotel Hilton donde se llevó a cabo el evento.

A nivel regional, Cascales recordó que los paises de Sudamérica tienen una dependendencia casi total con Estados Unidos (principal proveedor mundial de GLP, seguido por Medio Oriente). "Ahora Argentina pasa a ser un proveedor regional confiable gracias a tener un saldo exportable continuo”, analizó sobre el nuevo cuadro de situación.

CONGRESO AIGLP (2) El congreso se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires.

Por su parte, Mauricio Martín, vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream de YPF, destacó durante su intervención en el congreso la autosuficiencia y labor exportadora de Argentina en el GLP, gracias al desarrollo de Vaca Muerta: “La producción está, se va a triplicar. Estamos con la infraestructura adecuada para poder atender ese crecimiento y considero que en los próximos meses vamos a empezar a ver los incrementales de producción y exportación".

"Argentina con todo esto se transforma en un actor clave, confiable, geopolíticamente bien ubicado y con una capacidad y eficiencia que tiene la capacidad de poder hacerlo de manera estructural", agregó.

Martín fue consultado sobre los riesgos que puedan llegar a afectar dicho crecimiento en YPF. "Los riesgos están absolutamente mitigados por una variable que para mí es fundamental, que es la eficiencia”, respondió en un primer momento.

YPF Martín Mauricio Martín, vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream de YPF.

En el mismo punto, remarcó que "usufructuando de un subsuelo que es claramente competitivo y nos está permitiendo con esta resiliencia basada en eficiencia, decir que el riesgo es mínimo”. Sin embargo, consideró que lo apremiante "es el desarrollo de la infraestructura y ahí es donde está el desafío, para no llamarlo riesgo”.

Para el vicepresidente de YPF, la fortaleza de Vaca Muerta no es fortuita: “Esa resiliencia basada en productividad y bajos costos, en el cual es una búsqueda colectiva, no es un beneficio generado por la propia naturaleza de la superficie y de lo que tenemos en el subsuelo”.

Además, remarcó el trabajo técnico existentes detrás del crecimiento: “Creo que eso nos ayuda muchísimo en poder producir petróleo y gas que tienen un acompañamiento y tienen un gas asociado, rico, en este caso. Sino que también hay un trabajo de eficiencia, de perfeccionamiento, de metodología que consiste en reducir permanentemente los costos basados en una mayor eficiencia, incorporación tecnológica, aprendizaje sobre otros países y otras empresas, que afortunadamente las tenemos en Argentina”.

En la entrevista con este medio, Cascales abordó el mismo punto e hizo referencia a la necesidad de fijar políticas de Estado, independientemente del gobierno de turno, y puso en valor la intervención estatal: "Lo que tienen que dar es previsibilidad en las reglas del juego, que no cambien en materia de alteración de precios, que se modifiquen para mejor en materia de seguridad. Hay veces que no se trata de bajar impuestos, sino de que no se cambie la ecuación”.

congreso (1) El director ejecutivo de la AIGLP, Fabricio Duarte.

Los desafíos del GLP en el mercado local

En Argentina, un 46,30% de la población requiere de garrafas para calefaccionarse y cocinar. Además de su utilidad para las industrias, comercios y actividades agropecuarias, especialmente, en las provincias donde no cuentan con gas natural (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones).

En este marco, el sector del GLP atraviesa una transformación profunda, luego de la desregulación del mercado, dejando al Estado enfocado en aspectos técnicos y de seguridad.

Según explicó Cascales, el nuevo esquema no generó aumentos de precios desmedidos, por el contrario, al traer mayor previsibilidad, fomentó la inversión y un importante excedente de producto disponible, mientras que los valores evolucionaron por debajo de la inflación.

En cuanto a los desafíos, el presidente de CEGLA apuntó, por un lado, a la seguridad, en una industria que abastece a más de 5 millones de hogares. Por otro, el valor de la marca de los envases, clave para garantizar calidad y confianza, está respaldada por una inversión anual de u$s45 millones destinada al mantenimiento de más de 20 millones de unidades en circulación.

Gas Licuado de Petróleo GLP Un 46,30% de los argentinos requiere de garrafas para calefaccionarse y cocinar. Télam

"De cara al futuro, el desafío será no solo consolidar el mercado actual, sino también expandir nuevos usos del GLP", destacó Cascales. Entre ellos, enumeró el autotransporte, el sector náutico, la generación eléctrica y aplicaciones industriales. "Estas alternativas permitirían reducir la importación de combustibles como el gasoil, disminuir la contaminación y generar ahorros para los usuarios, especialmente en regiones alejadas de los gasoductos", explicó.