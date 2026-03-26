Donald Trump afirmó que Irán permitió el paso de 10 buques de petróleo por el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos expuso que lo interpretó como un gesto para reducir la tensión en Medio Oriente, en el marco de las negociaciones. Por + Seguir en







Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán permitió el paso de 10 grandes buques de petróleo por el estrecho de Ormuz, lo que interpretó como un gesto de Teherán para reducir la tensión en Medio Oriente en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en conjunto con Israel.

Trump encabezó una reunión junto a su Gabinete en la Casa Blanca, en la que destacó el paso de los buques de petróleo, pese al control de Teherán en el estrecho de Ormuz: "Para que vean los hechos, ocho grandes petroleros pasaron por el centro del estrecho hace dos días, cargados de crudo". También añadió que luego "enviaron dos más".

"En ese momento no se entendió del todo el alcance de lo ocurrido, pero después la Casa Blanca interpretó el paso de esos petroleros como una muestra de que Irán quiere avanzar hacia un acuerdo", señaló en referencia a la postura de Irán, cuyo nuevo líder supremo es Mojtaba Khamenei, tras el asesinato de Alí Khamenei en un bombardeo de Estados Unidos.

Estrecho Ormuz El estrecho de Ormuz. En tanto, previamente el republicano había amenazado el sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la República Islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, mientras que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que debilitaron la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.

El paso, que es estratégico ya que circula una porción significativa del petróleo que se exporta a nivel global, fue bloqueado por Irán en una medida que subió la tensión entre ese país y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel.