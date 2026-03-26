Donald Trump afirmó que Irán permitió el paso de 10 buques de petróleo por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán permitió el paso de 10 grandes buques de petróleo por el estrecho de Ormuz, lo que interpretó como un gesto de Teherán para reducir la tensión en Medio Orienteen el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en conjunto con Israel.
Trump encabezó una reunión junto a su Gabinete en la Casa Blanca, en la que destacó el paso de los buques de petróleo, pese al control de Teherán en el estrecho de Ormuz: "Para que vean los hechos, ocho grandes petroleros pasaron por el centro del estrecho hace dos días, cargados de crudo". También añadió que luego "enviaron dos más".
"En ese momento no se entendió del todo el alcance de lo ocurrido, pero después la Casa Blanca interpretó el paso de esos petroleros como una muestra de que Irán quiere avanzar hacia un acuerdo", señaló en referencia a la postura de Irán, cuyo nuevo líder supremo es Mojtaba Khamenei, tras el asesinato de Alí Khamenei en un bombardeo de Estados Unidos.
En tanto, previamente el republicano había amenazado el sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la República Islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, mientras que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que debilitaron la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.
El paso, que es estratégico ya que circula una porción significativa del petróleo que se exporta a nivel global, fue bloqueado por Irán en una medida que subió la tensión entre ese país y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel.
La ONU exigió que EEUU e Israel terminen la guerra con Irán: "Esto llegó demasiado lejos"
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, exigió que Estados Unidos e Israel finalicen la guerra contra Irán, en medio de la escalada militar en Medio Oriente. Además, pidió que la administración de Teherán deje de atacar a sus vecinos.
En diálogo con un grupo de periodistas en Nueva York, Guterres advirtió que los tres países deben alcanzar un entendimiento, debido a las consecuencias de la actividad militar: "Ya es hora de poner fin a la guerra, dado que el sufrimiento humano se agrava, las bajas civiles aumentan y el impacto económico mundial es cada vez más devastador".
En tal sentido, alertó que la guerra se encuentra descontrolada y que el enfrentamiento superó límites que incluso consideraba inimaginables. "Esto ha llegado demasiado lejos", afirmó. También pidió que se respete el derecho internacional.