24 de marzo de 2026 Inicio
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El CEO de YPF aseguró que la guerra en Medio Oriente "acelera la expansión del proyecto" de GNL de Argentina

Horacio Marín aseguró que la petrolera nacional proyecta una inversión de u$s30.000 millones y prevé la firma de los contratos principales para el mes de octubre.

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Horacio Marín

Horacio Marín, CEO de YPF.

El presidente de YPF, Horacio Marín, descartó que la crisis en Medio Oriente perjudique el desarrollo del proyecto Argentina LNG. En el marco de la CERAWeek en Houston, el directivo sostuvo que la inestabilidad global impulsa la iniciativa para exportar gas natural licuado. "Al contrario, la guerra acelera fuertemente la expansión del proyecto", sentenció ante la prensa.

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El ejecutivo señaló que el país tiene la oportunidad de consolidarse como un abastecedor global confiable. La meta actual contempla alcanzar una producción de 18 millones de toneladas anuales.

"Argentina se está convirtiendo en un proveedor seguro de suministros energéticos, y creo que la guerra acelera la expansión, los 6 millones adicionales a los 12 millones que ya tenemos previstos producir por año", expresó Marín.

El cronograma oficial fija para el mes de abril el inicio de las contrataciones de gasoductos y logística naval. La empresa espera la definición técnica y financiera total para el cierre del segundo semestre del año. "La guerra puede hacer que el proyecto GNL se haga muy rápido, con los mismos socios que tenemos. La idea es tener finalizada la financiación, avanzar con los contratos desde abril para gasoductos, barcos y otros insumos y esperamos tener el proyecto final a fines de octubre. Bancos como el JP. Morgan nos dicen que es el Proyect Final más grande de Latinoamérica de la historia", afirmó el CEO.

Respecto a la composición societaria, YPF mantiene el esquema con ENI y Adnoc, aunque existe el diálogo para una posible incorporación futura. Marín aclaró que solo sumarían a un cuarto integrante si esto beneficia específicamente la etapa de expansión. "Por ahora somos YPF, ENI y Adnoc, y lo podemos hacer los tres, pero no estamos buscando socio, si es, es ese cuarto socio. Si entra, entra para la expansión (fase 3), estamos hablando", confirmó.

El plan financiero requiere u$s10.000 millones para la producción en boca de pozo y otros u$s20.000 millones para el transporte e infraestructura. El JP Morgan actúa como asesor principal para captar el interés de la banca comercial y de desarrollo internacional.

"Este es el proyecto más complejo y emocionante, va a ser una gran cambio para YPF y para la Argentina, hay financiamiento de bancos comerciales y de desarrollo, que generalmente dan garantías a los que prestan el dinero de que pagan si no se cumple. Hoy nuestro financial advisor es JP. Morgan", describió Marín.

Finalmente, la petrolera aplicará un sistema de licitaciones instantáneas para la compra de materiales y servicios críticos. El objetivo de la conducción es garantizar la transparencia y evitar controversias con proveedores de cañerías. La empresa adjudicará las órdenes de compra bajo criterios estrictos de calidad técnica y oferta económica.

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