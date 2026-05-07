7 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Tras las tensiones con Donald Trump, el papa León XIV recibió a Marco Rubio

El jefe diplomático estadounidense se reunió con el Sumo pontífice para tener "una conversación amistosa" sobre la guerra en Medio Oriente y limar asperezas, luego de las polémicas declaraciones del líder republicano. Es el primer encuentro con un funcionario de la Casa Blanca en casi un año.

Por
Del conflicto al diálogo: Marco Rubio y el Papa frente a  frente por la Guera de Medio Oriente. 

Del conflicto al diálogo: Marco Rubio y el Papa frente a  frente por la Guera de Medio Oriente. 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió en el Vaticano con el papa León XIV y mantuvieron una "conversación amistosa” sobre la guerra en Medio Oriente. El funcionario buscó recomponer la relación con la Iglesia Católica tras las polémicas declaraciones de Donald Trump, que habían generado tensiones con la Santa Sede.

Desclasificaron un escrito que habría dejado Jeffrey Epstein en su celda antes del intento de suicidio.
Te puede interesar:

Desclasificaron una supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

Desde Washington y mediante un comunicado oficial destacaron que la reunión se dio entre cordialidad y cooperación: "Se hizo hincapié en la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso común a favor de la paz y de la dignidad humana”.

Marco Rubio arribó al Palacio Apostólico, en la Santa Sede, pocas semanas después de las severas críticas de Donald Trump al líder espiritual de los 1.400 millones de católicos por su postura contraria a la guerra. En la reunión que duró 45 minutos, también estuvo presente otra de las máximas autoridades del Vaticano, Pietro Parolín, secretario de Estado.

Primer encuentro entre el papa León y un miembro del gabinete Trump en casi un año

Según trascendió, en el encuentro se revisaron "las iniciativas para establecer una paz duradera en Oriente Medio” y "los esfuerzos humanitarios en curso” en el continente americano. En ese sentido, Rubio, católico de ascendencia cubana, ha liderado las gestiones destinadas a intensificar la presión sobre el gobierno comunista de la isla y el Vaticano ha tenido un rol destacado en la diplomacia vinculada a Cuba, sometida a una presión creciente por parte de Washington desde el retorno de Trump al poder.

Vaticano - Papa León y Marco Rubio

De acuerdo con el Departamento de Estado, el encuentro entre ambos líderes diplomáticos reflejó “la firme y duradera cooperación entre Estados Unidos y la Santa Sede en defensa de la libertad religiosa”.

Qué dijo Trump sobre el papa León XIV

León XIV había pedido "proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra" y el presidente de Estados Unidos cuestionó su designación como Sumo Pontífice y su liderazgo espiritual. "Debería enfocarse en ser un gran Papa, no un político", apuntó tajante tras describirlo como "débil".

"No quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo aquello por lo que me votaron", sentenció el mandatario estadounidense y recordó que la elección de Robert Francis Prevost como fue una "sorpresa impactante".

Donald Trump Jesús Estados Unidos 14 abril 2026

Trump deslizó en su red social Truth: "No estaba en ninguna lista para ser Papa, la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump". "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano", insistió el jefe de Estado.

El empresario republicano consideró que el sacerdote estadounidense "está dañando a la Iglesia Católica". "La debilidad de León contra el crimen y contra las armas nucleares no me convence, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama", afirmó Trump.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Caputo, Quirno y Oxenford junto a Eimear Bonner, directora financiera de Chevron.

Caputo anunció una inversión de Chevron por más de u$s10.000 millones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La fuerte amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no se acepta un acuerdo, comenzarán los bombardeos"

El presidente Milei ya participó del think tank del Institute Milken en 2024.

Milei vuelve a Estados Unidos: habrá reunión con empresarios, pero no bilateral con Trump

El FBI intervino en el caso.

Estados Unidos: al menos dos muertos y tres heridos por un tiroteo cerca de Dallas

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Estados Unidos anunció el fin de su ofensiva militar en Irán: "Logramos los objetivos"

El incidente se produjo una semana después del intento de atentado contra Donald Trump.

El Servicio Secreto de EEUU baleó a un hombre armado en las inmediaciones de la Casa Blanca

Rating Cero

El canal de televisión América, sacudido por una nueva noticia.

El descargo de una figura de América TV luego que dieran de baja su programa: "Estoy muy movilizada"

L-Gante, otra vez, foco de polémicas.

Nuevo escándalo de L-Gante: podría volver a la cárcel por este insólito motivo

Gorillaz regresa Argentina con un show en Córdoba.

Gorillaz vuelve a Argentina: precio de las entradas y cómo comprarlas para ver su show en Córdoba

Gimena Accardi, luego de un año y medio de su separación con Nicolás Vasquez se atreve a contar cómo se siente.

Gimena Accardi habló sobre su separación con Nico Vásquez y reveló qué fue lo primero que hizo

Daniela tuvo dolores estomacales, pero su familiallevó tranquilidad y negó que vaya abandonar la casa

¿Nuevo abandono en la casa de Gran Hermano? El fuerte comunicado de la familia de una participante tras los rumores

Las palabras de Centurión en las redes generaron tanto repercusión como la despedida dentro de la casa.

Impacto por el mensaje del marido de Yipio tras su salida de Gran Hermano: "Necesita cuidados"

últimas noticias

El Gobierno prohibió la muestra de Pablo Grillo en el Senado de la Nación

El Gobierno prohibió la muestra de Pablo Grillo en el Senado de la Nación

Hace 7 minutos
El canal de televisión América, sacudido por una nueva noticia.

El descargo de una figura de América TV luego que dieran de baja su programa: "Estoy muy movilizada"

Hace 9 minutos
Ladisminución del caudal del Iguazú expuso 400 kilos de monedas. 

Tesoro oculto en las Cataratas del Iguazú: un operativo de limpieza halló 400 kilos de monedas bajo el agua

Hace 31 minutos
play
Las excavaciones en La Perla para encontrar y luego identificar los restos de personas detenidas desaparecidas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

La Perla: identificaron los restos de otras 11 víctimas de la última dictadura militar

Hace 34 minutos
Del conflicto al diálogo: Marco Rubio y el Papa frente a  frente por la Guera de Medio Oriente. 

Tras las tensiones con Donald Trump, el papa León XIV recibió a Marco Rubio

Hace 1 hora