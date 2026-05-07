Tras las tensiones con Donald Trump, el papa León XIV recibió a Marco Rubio

El jefe diplomático estadounidense se reunió con el Sumo pontífice para tener "una conversación amistosa" sobre la guerra en Medio Oriente y limar asperezas, luego de las polémicas declaraciones del líder republicano. Es el primer encuentro con un funcionario de la Casa Blanca en casi un año.

Del conflicto al diálogo: Marco Rubio y el Papa frente a frente por la Guera de Medio Oriente.

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , se reunió en el Vaticano con el papa León XIV y mantuvieron una " conversación amistosa ” sobre la guerra en Medio Oriente . El funcionario buscó recomponer la relación con la Iglesia Católica tras las polémicas declaraciones de Donald Trump , que habían generado tensiones con la Santa Sede.

Desde Washington y mediante un comunicado oficial destacaron que la reunión se dio entre cordialidad y cooperación: "Se hizo hincapié en la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede , así como su compromiso común a favor de la paz y de la dignidad humana”.

Marco Rubio arribó al Palacio Apostólico, en la Santa Sede, pocas semanas después de las severas críticas de Donald Trump al líder espiritual de los 1.400 millones de católicos por su postura contraria a la guerra. En la reunión que duró 45 minutos, también estuvo presente otra de las máximas autoridades del Vaticano, Pietro Parolín, secretario de Estado.

Según trascendió, en el encuentro se revisaron " las iniciativas para establecer una paz duradera en Oriente Medio” y " los esfuerzos humanitarios en curso ” en el continente americano. En ese sentido, Rubio, católico de ascendencia cubana, ha liderado las gestiones destinadas a intensificar la presión sobre el gobierno comunista de la isla y el Vaticano ha tenido un rol destacado en la diplomacia vinculada a Cuba , sometida a una presión creciente por parte de Washington desde el retorno de Trump al poder.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el encuentro entre ambos líderes diplomáticos reflejó “la firme y duradera cooperación entre Estados Unidos y la Santa Sede en defensa de la libertad religiosa ”.

Qué dijo Trump sobre el papa León XIV

León XIV había pedido "proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra" y el presidente de Estados Unidos cuestionó su designación como Sumo Pontífice y su liderazgo espiritual. "Debería enfocarse en ser un gran Papa, no un político", apuntó tajante tras describirlo como "débil".

"No quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo aquello por lo que me votaron", sentenció el mandatario estadounidense y recordó que la elección de Robert Francis Prevost como fue una "sorpresa impactante".

Donald Trump Jesús Estados Unidos 14 abril 2026 Truth Social

Trump deslizó en su red social Truth: "No estaba en ninguna lista para ser Papa, la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump". "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano", insistió el jefe de Estado.

El empresario republicano consideró que el sacerdote estadounidense "está dañando a la Iglesia Católica". "La debilidad de León contra el crimen y contra las armas nucleares no me convence, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama", afirmó Trump.