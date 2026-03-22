22 de marzo de 2026 Inicio
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Guerra en Medio Oriente: el titular de la OTAN consideró "crucial" la guerra de EEUU contra Irán

El jefe de la Alianza Atlántica respaldó al presidente de Estados Unidos y describió como "una amenaza" a los programas nucleares y armamentísticos iraníes.

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Donald Trump y Mark Rutte.

Donald Trump y Mark Rutte.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, respaldó este domingo la guerra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del gobierno de Israel contra Irán y consideró que el desarrollo nuclear y armamentístico iraníes "representan una amenaza".

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"Es crucial que el presidente y Estados Unidos hagan esto para eliminar la capacidad nuclear y la capacidad de misiles balísticos de Irán, porque representan una amenaza", argumentó el titular de la Alianza Atlántica en Fox News después de que Trump amenazara con destruir las centrales eléctricas y ratificara "una destrucción total".

Voceros militares iraníes habían advertido que cualquier ataque contra su infraestructura tendría consecuencias directas sobre objetivos energéticos y tecnológicos vinculados tanto a Washington como a Israel en la región. La advertencia incluyó posibles acciones sobre instalaciones clave, en un mensaje que eleva el riesgo de un conflicto de mayor escala. Esta noche, el gobierno de Irán lanzó nuevamente bombas racimo sobre Israel.

Rutte advirtió que Irán "es una amenaza existencial para Israel, una amenaza para la región, una amenaza para Europa y para el mundo entero".

"He visto las encuestas, pero realmente espero que el pueblo estadounidense lo apoye porque lo está haciendo para que el mundo entero sea más seguro", pidió el titular de la OTAN ya que la ciudadanía estadounidense no respalda continuar la guerra iniciada por su jefe de Estado, quien había ganado las últimas elecciones con la promesa de que frenaría las guerras iniciadas por gestiones anteriores para reducir el gasto público.

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El Gobierno israelí profundizó su estrategia militar en la frontera con Líbano, con órdenes explícitas de arrasar núcleos poblados cercanos y desmantelar infraestructuras clave, replicando el "modelo Gaza". La escalada regional se intensifica con nuevos ataques, lo que marca un agravamiento del conflicto.

El conflicto en Medio Oriente continua en escalada tras la instrucción del ministro de Defensa, Israel Katz, quien ordenó a las Fuerzas Armadas la destrucción sistemática de aldeas en la franja limítrofe. Según sus propias palabras, la operación replica el “modelo Gaza”, consolidando una ofensiva que busca alterar el equilibrio en el sur del Líbano y que aumenta la tensión en toda la región.

Uno de los ataques más relevantes impactó en la carretera principal que conecta la ciudad de Tiro con el resto del territorio, un corredor vital tanto para el tránsito cotidiano como para la evacuación de civiles. La destrucción progresiva de estas rutas estratégicas ha encendido las alarmas y alimenta el temor de que la región enfrente una crisis humanitaria de gran magnitud.

Por su parte, las autoridades libanesas denunciaron que los ataques representan un castigo colectivo contra la población civil. El presidente Joseph Aoun advirtió que la estrategia israelí podría ser parte de un plan más amplio para afianzar su control en la frontera y pidió la intervención urgente de la comunidad internacional.

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