En cuánto quedó la AUH de ANSES con el aumento de octubre 2025 confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento de la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales que regirá a partir del mes que viene.

La AUH está destinada a familias sin cobertura de asignaciones familiares y con hijos menores de 18 años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Asignación Universal por Hijo(AUH) tendrá un aumento del 1,9% desde octubre de 2025, en base al índice de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta actualización, el valor de la prestación pasará a $117.250,96, aunque el monto que perciben efectivamente los beneficiarios será de $93.800,77, ya que el 20% se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Los pagos se inician el 19 de septiembre y continúan según la terminación del DNI.
El monto de la prestación en octubre será de $117.250,96, aunque se cobra $93.800,77 por la retención del 20%.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con menores de 18 años y que no tengan otro tipo de cobertura de asignaciones familiares. También pueden percibirla las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE), que en octubre tendrán el mismo monto que la AUH.

Además, para cobrar el total acumulado de la prestación es obligatorio presentar la Libreta AUH, documento que certifica la asistencia escolar, la vacunación y los controles médicos de los niños. Sin esta presentación, el 20% retenido no se libera.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

Con el aumento del 1,9%, los valores quedan establecidos de la siguiente forma:

  • AUH por hijo: $117.250,96 (con 20% retenido, se cobra $93.800,77).

  • Asignación por Embarazo: $93.800,77.

  • AUH por hijo con discapacidad: $402.831,11.

ANSES AUH 2.png
Los beneficiarios pueden sumar el Complemento Leche de $40.000 si tienen hijos menores de 3 años.

Los beneficiarios pueden sumar el Complemento Leche de $40.000 si tienen hijos menores de 3 años.

Además, los beneficiarios pueden acceder a apoyos adicionales, como el Complemento Leche, destinado a familias con hijos menores de 3 años, que en octubre será de $40.000. Este extra busca reforzar la alimentación en la primera infancia y se deposita en la misma cuenta que la AUH.

