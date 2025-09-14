En cuánto quedó la AUH de ANSES con el aumento de octubre 2025 confirmado La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento de la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales que regirá a partir del mes que viene. Por







La AUH está destinada a familias sin cobertura de asignaciones familiares y con hijos menores de 18 años. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Asignación Universal por Hijo(AUH) tendrá un aumento del 1,9% desde octubre de 2025, en base al índice de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta actualización, el valor de la prestación pasará a $117.250,96, aunque el monto que perciben efectivamente los beneficiarios será de $93.800,77, ya que el 20% se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

ANSES AUH 3.png El monto de la prestación en octubre será de $117.250,96, aunque se cobra $93.800,77 por la retención del 20%. Freepik

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con menores de 18 años y que no tengan otro tipo de cobertura de asignaciones familiares. También pueden percibirla las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE), que en octubre tendrán el mismo monto que la AUH.

Además, para cobrar el total acumulado de la prestación es obligatorio presentar la Libreta AUH, documento que certifica la asistencia escolar, la vacunación y los controles médicos de los niños. Sin esta presentación, el 20% retenido no se libera.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025 Con el aumento del 1,9%, los valores quedan establecidos de la siguiente forma: