AUH por Discapacidad de ANSES: por qué el 19 de septiembre 2025 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los detalles sobre requisitos, montos y fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad correspondientes a este mes.

La AUH por Discapacidad se otorga a familias con CUD vigente y documentación respaldatoria.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH), administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), podrá cobrarse en septiembre hasta el viernes 19 , cuando finaliza el cronograma de pagos oficial.

AUH con Discapacidad de ANSES: hasta cuándo puedo cobrar en septiembre 2025

Este mes, la ayuda incorpora un incremento del 1,9% en línea con la inflación de julio medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y se complementa con apoyos adicionales como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche .

La AUH por Discapacidad se entrega por cada hijo con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente , sin límite de edad, a hogares en situación de vulnerabilidad. También pueden percibirla:

El monto de septiembre es de $374.745, aunque se percibe mensualmente el 80%.

Beneficiarios de pensiones no contributivas o de la Prestación por Desempleo

Para acceder se requiere presentar el CUD y la Declaración Jurada PS 2.71 , que detalla la información del titular, del menor y, de ser necesario, de un representante. En los casos de mayores de 18 años que residan en distinto domicilio, se exige un certificado médico que justifique la situación y comprobantes de manutención.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES

Según la Resolución 298/2025, el valor de la prestación es de $374.745, pero los titulares perciben mensualmente el 80% ($299.796). El 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica escolaridad, vacunación y controles médicos.

A su vez, los beneficiarios acceden a extras como la Tarjeta Alimentar, que otorga $52.250 a familias con un hijo, $81.936 con dos y $108.062 con tres o más; y el Complemento Leche, que en septiembre asciende a $42.710,79, destinado a hogares con niños de hasta 3 años.

ANSES AUH 1.png El pago estará disponible hasta el 19 de septiembre, según la terminación del DNI. Freepik

AUH por Discapacidad de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Los pagos se realizan en la misma cuenta donde los titulares reciben otras asignaciones. El calendario de septiembre, organizado por terminación de DNI, quedó definido de la siguiente manera: