A cuánto quedó la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cuál será la nueva cifra final de esta prestación.

Anses ya definió cuál será el monto de la jubilación mínima en octubre tras la difusión del dato de IPC de agosto.

Anses ya definió cuál será el monto de la jubilación mínima en octubre tras la difusión del dato de IPC de agosto.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento que tendrán las prestaciones en octubre de 2025. Con la difusión del dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, se dio a conocer que la jubilación mínima, junto a otros haberes, tendrá una suba del 1,9%, elevando su monto a $326.363.

Mediante la nueva ley de movilidad, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en función de la inflación.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025

En el décimo mes del año, con la suba prevista del 1,9%, el monto de la jubilación mínima se elevará a $326.363,44. En caso de que se vuelva a abonar el bono de refuerzo de $70.000, la cifra final a cobrar será de $396.363.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en octubre 2025

El pago adicional de refuerzo de $70.000 está destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. Si bien todavía no se confirmó su entrega para el próximo mes, se espera que se vuelva a pagar.

Este extra alcanza a jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. De todas formas, todos aquellos que no superen los $396.363 reciben el bono de manera proporcional hasta alcanzar ese monto total.

El beneficio también llega a titulares de Pensiones No contributivas, PUAM y madres de siete hijos.

