ANSES paga $2.196.110 en octubre 2025 a un grupo: chequeá si accedés La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores de las jubilaciones que regirán desde el próximo mes, junto con la posibilidad de un refuerzo adicional.







El haber máximo trepará a $2.196.110,25, lo que refleja la aplicación del esquema de movilidad previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzará a regir en octubre de 2025. Con la actualización, el haber máximo pasará a ser de $2.196.110,25, mientras que la mínima ascenderá a $326.362,44. La medida se aplicará de forma automática y beneficiará a millones de personas en todo el país.

Anses - Jubilación Desde octubre de 2025, la jubilación mínima ascenderá a $326.362,44, de acuerdo con el índice de inflación de agosto.

Los nuevos montos de las jubilaciones de ANSES en octubre 2025 El ajuste se definió a partir del dato de inflación de agosto informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que fue del 1,9%. Con este índice, las jubilaciones mínimas subirán de $320.277,17 a $326.362,44, mientras que el haber máximo se elevará de $2.155.162,17 a $2.196.110,25.

La suba también impactará en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en las asignaciones familiares, ya que todas las prestaciones se actualizan bajo el mismo esquema de movilidad. Este mecanismo busca garantizar que los haberes acompañen la evolución del costo de vida y mantengan su poder adquisitivo.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en octubre 2025 Además del aumento confirmado, se encuentra en evaluación la entrega de un bono extraordinario de $70.000. Esta asistencia económica estaría destinada a quienes perciban los haberes más bajos, como una forma de reforzar sus ingresos frente a la suba de precios.

Si bien la medida aún no fue oficializada para octubre, se espera que el Gobierno nacional defina en los próximos días su alcance y el universo de beneficiarios. Por otra parte, Anses recordó que los jubilados que lo requieran pueden designar un apoderado para gestionar trámites y garantizar el cobro de sus haberes sin complicaciones.