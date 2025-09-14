14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES paga $2.196.110 en octubre 2025 a un grupo: chequeá si accedés

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores de las jubilaciones que regirán desde el próximo mes, junto con la posibilidad de un refuerzo adicional.

Por
El haber máximo trepará a $2.196.110

El haber máximo trepará a $2.196.110,25, lo que refleja la aplicación del esquema de movilidad previsional.

Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzará a regir en octubre de 2025. Con la actualización, el haber máximo pasará a ser de $2.196.110,25, mientras que la mínima ascenderá a $326.362,44. La medida se aplicará de forma automática y beneficiará a millones de personas en todo el país.

La AUH está destinada a familias sin cobertura de asignaciones familiares y con hijos menores de 18 años.
Te puede interesar:

En cuánto quedó la AUH de ANSES con el aumento de octubre 2025 confirmado

Anses - Jubilación
Desde octubre de 2025, la jubilación mínima ascenderá a $326.362,44, de acuerdo con el índice de inflación de agosto.

Desde octubre de 2025, la jubilación mínima ascenderá a $326.362,44, de acuerdo con el índice de inflación de agosto.

Los nuevos montos de las jubilaciones de ANSES en octubre 2025

El ajuste se definió a partir del dato de inflación de agosto informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que fue del 1,9%. Con este índice, las jubilaciones mínimas subirán de $320.277,17 a $326.362,44, mientras que el haber máximo se elevará de $2.155.162,17 a $2.196.110,25.

La suba también impactará en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en las asignaciones familiares, ya que todas las prestaciones se actualizan bajo el mismo esquema de movilidad. Este mecanismo busca garantizar que los haberes acompañen la evolución del costo de vida y mantengan su poder adquisitivo.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en octubre 2025

Además del aumento confirmado, se encuentra en evaluación la entrega de un bono extraordinario de $70.000. Esta asistencia económica estaría destinada a quienes perciban los haberes más bajos, como una forma de reforzar sus ingresos frente a la suba de precios.

Anses - Jubilación
También se evalúa otorgar un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

También se evalúa otorgar un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Si bien la medida aún no fue oficializada para octubre, se espera que el Gobierno nacional defina en los próximos días su alcance y el universo de beneficiarios. Por otra parte, Anses recordó que los jubilados que lo requieran pueden designar un apoderado para gestionar trámites y garantizar el cobro de sus haberes sin complicaciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los pagos se inician el 19 de septiembre y continúan según la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo de ANSES: por qué el 19 de septiembre es una fecha clave

La Prestación por Desempleo reconoce aportes previos y garantiza un ingreso mensual.

ANSES entrega $322.200 a personas que hayan perdido su empleo en el cierre de septiembre 2025

Anses ya definió cuál será el monto de la jubilación mínima en octubre tras la difusión del dato de IPC de agosto.

A cuánto quedó la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

Anses confirmó cuál será el monto máximo de la jubilación en octubre.

A cuánto quedó la jubilación máxima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

El acceso a la AUH por Discapacidad requiere presentar CUD vigente y la declaración jurada PS 2.71.

Atención: ANSES deposita $374.745 hasta dentro de pocos días

Anses dio una buena noticia para todos los beneficiarios para septiembre.

Atención ANSES: la buena noticia que recibieron los beneficiarios para octubre 2025

Rating Cero

El artista apareció recostado y con sus piernas enyesadas en una cama de hospital.
play

Polémica por la foto de Elton John en un hospital: "Me sacudieron demasiado..."

play

Cazzu: de Jefa del Trap a Reina del Latinaje

play

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

Juana mostró cómo hizo para decirles a los nenes que se agranda la familia.

La emocionante reacción de los hijos de Juana Repetto al enterarse que van a tener un hermanito

Según los primeros testigos el joven llevaba casco y el automovilista habría hecho una mala maniobra.

Thiago Medina lucha por su vida: publicaron las imágenes del auto que lo chocó

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

últimas noticias

Medina es acompañado por Daniela Celis, la madre de sus hijas.

Apareció el video del choque que dejó a Thiago Medina peleando por su vida

Hace 9 minutos
play

Cayó Waldo Bilbao, uno de los narcos más buscados de Rosario

Hace 18 minutos
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Cuánto dinero podés transferir entre cuentas propias según ARCA en septiembre 2025

Hace 29 minutos
El espectáculo aéreo incluyó más de 3.000 drones y luces.

Homenaje al papa Francisco: miles de drones formaron su rostro durante un concierto en el Vaticano

Hace 34 minutos
La AUH está destinada a familias sin cobertura de asignaciones familiares y con hijos menores de 18 años.

En cuánto quedó la AUH de ANSES con el aumento de octubre 2025 confirmado

Hace 43 minutos