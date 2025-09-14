ANSES paga $2.196.110 en octubre 2025 a un grupo: chequeá si accedés

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzará a regir en octubre de 2025. Con la actualización, el haber máximo pasará a ser de $2.196.110,25, mientras que la mínima ascenderá a $326.362,44. La medida se aplicará de forma automática y beneficiará a millones de personas en todo el país.
Los nuevos montos de las jubilaciones de ANSES en octubre 2025
El ajuste se definió a partir del dato de inflación de agosto informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que fue del 1,9%. Con este índice, las jubilaciones mínimas subirán de $320.277,17 a $326.362,44, mientras que el haber máximo se elevará de $2.155.162,17 a $2.196.110,25.
La suba también impactará en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en las asignaciones familiares, ya que todas las prestaciones se actualizan bajo el mismo esquema de movilidad. Este mecanismo busca garantizar que los haberes acompañen la evolución del costo de vida y mantengan su poder adquisitivo.
Bono de ANSES para jubilados y pensionados en octubre 2025
Además del aumento confirmado, se encuentra en evaluación la entrega de un bono extraordinario de $70.000. Esta asistencia económica estaría destinada a quienes perciban los haberes más bajos, como una forma de reforzar sus ingresos frente a la suba de precios.
Anses - Jubilación
También se evalúa otorgar un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con ingresos más bajos.
Pexels
Si bien la medida aún no fue oficializada para octubre, se espera que el Gobierno nacional defina en los próximos días su alcance y el universo de beneficiarios. Por otra parte, Anses recordó que los jubilados que lo requieran pueden designar un apoderado para gestionar trámites y garantizar el cobro de sus haberes sin complicaciones.