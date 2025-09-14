Mike Colter volvió a lanzar rumores de que Luke Cage aparecería de nuevo en Marvel: en qué producción sería Mike Colter no descarta un regreso como el héroe de Harlem Luke Cage en Daredevil: Born Again.







La nueva temporada de Daredevil: Born Again se estrenará en marzo de 2026, y los rumores sobre el regreso de Luke Cage mantienen la emoción entre los seguidores del UCM.

Con la segunda temporada de Daredevil: Born Again en camino, todo apunta a que Hell’s Kitchen estará más concurrida que nunca. Además de Daredevil (Charlie Cox) y Jessica Jones (Krysten Ritter), los fans esperan el regreso de otro Defensor: Luke Cage, interpretado por Mike Colter.

En una entrevista en la Comic-Con de Ottawa junto a Vincent D’Onofrio (Kingpin), Colter dejó abierta la puerta a su regreso: “Estaría tan contento como los fans, y eso es bastante feliz. Si los fans están contentos, yo también”, afirmó.

En qué serie de Marvel podríamos volver a ver a Luke Cage El actor también habló sobre la posibilidad de compartir escena con D’Onofrio: “Cuando Vincent llegue al set, será el personaje. Entonces dará miedo. Me interesa verlo en el personaje, porque será una persona diferente… Probablemente me sentiré intimidado, como todos los demás”, confesó Colter.

En los cómics, Luke Cage llega a enfrentarse a Fisk desde la política, llegando incluso a convertirse en alcalde. Aunque la serie podría tomar un rumbo diferente, la expectativa es alta ante la posibilidad de verlo unirse a la lucha contra Kingpin.

