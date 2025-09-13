Independiente se quedó sin entrenador: Julio Vaccari renunció a su cargo

El director técnico presentó su renuncia tras la derrota por 1-0 frente a Banfield en el Libertadores de América. El Rojo marcha último en la Zona B del Clausura y quedó afuera de la Copa Argentina y la Sudamericana.

El entrenador Julio Vaccari presentó su renuncia como director técnico de Independiente, tra s la derrota por 1-0 frente a Banfield en el Libertadores de América-Ricardo Bochini . El DT se fue tras un pésimo arranque de semestre, con el Rojo en el último puesto de la Zona B con apenas tres puntos, y fuera de la Copa Argentina en octavos de final y descalificado de la Copa Sudamericana tras los incidentes en el encuentro frente a U. de Chile.

Los hinchas de Independiente volvieron a su estadio y descargaron su bronca contra la Conmebol

El técnico de 45 años, con su salida, profundizó aun más la crisis futbolística e institucional que vive el equipo de Avellaneda en el último tiempo. El Rojo no gana hace 10 partidos y apenas convirtió un gol en los últimos 730 minutos de juego.

“Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo” , informó el club en sus redes sociales la institución de Avellaneda.

Si bien en el arranque de su etapa, Vaccari había ilusionado a más de uno en Independiente, su ciclo fue de mayor a menor hasta dejar a Independiente en el fondo de la tabla. En la segunda mitad del año, sólo cosechó empates y derrotas y no gana desde el 29 de junio, por 2-1 a Gimnasia de Mendoza por la Copa Argentina .

Además, los graves incidentes ocurridos en el cruce frente a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, hecho que derivó en la eliminación del conjunto argentino por decisión de la Conmebol, fue un punto de inflexión en el equipo, que agravó el pésimo presente en el Torneo Clausura 2025.

Los números de Julio Vaccari en Independiente

El director técnico llegó al Rojo a mediados del 2024, durante el parón por la Copa América, tras un gran trabajo en Defensa y Justicia donde había alcanzado las semifinales en la Copa Sudamericana. Enseguida impuso su sello en el primer semestre y acertó en refuerzos como Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Álvaro Angulo o Sebastián Valdez.

Finalizó séptimo en la Liga Profesional 2024 y logró un boleto a la Copa Sudamericana. En Copa Argentina sufrió una eliminación en cuartos de final (Vélez 2024) y otra en octavos (Belgrano 2025). Alcanzó las semis del Apertura donde cayó en la definición por penales ante Huracán. En Copa Sudamericana clasificó primero del Grupo A con 12 unidades y, sin embargo la Conmebol descalificó a su equipo tras los graves incidentes en el partido frente a la U. de Chile.

En el lapso que estuvo a cargo del plantel profesional del Rojo, dirigió un total de 61 partidos oficiales, entre los que acumuló: 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

NOTICIA EN DESARROLLO.