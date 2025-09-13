13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una multitud marchó en Londres para repudiar el aumento de la inmigración ilegal

La manifestación fue convocada por el líder de la ultraderecha Tommy Robinson bajo el lema "Unite the Kingdom" (Unir el Reino). El temor a perder la identidad nacional frente a los flujos migratorios, un sentimiento gana fuerza en ciertos sectores de la población británica.

Por
En lo que va de 2025

En lo que va de 2025, más de 28.000 migrantes cruzaon el Canal de la Mancha.

Más de 100.000 personas se congregaron este sábado en las calles de Londres bajo el lema "Unite the Kingdom" ("Unir el Reino"), en una manifestación liderada por el activista de ultraderecha Tommy Robinson, en repudio al aumento de la inmigración ilegal en el Reino Unido.

Trabajaron 18 unidades de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Te puede interesar:

Una explosión de gas en un bar de Madrid dejó 25 heridos

Los participantes se reunieron al sur del río Támesis para marchar hacia Westminster, el corazón político de la capital británica. La movilización tuvo como eje central el rechazo a la llegada de migrantes que cruzan el canal de la Mancha de forma irregular, un tema que genera un intenso debate nacional.

Los asistentes a la marcha portaban diversas banderas, incluyendo la británica, la inglesa, la estadounidense y la israelí, reflejando una mezcla de identidades y posturas políticas. Entre los lemas que se pudieron ver en las pancartas, destacaba la frase "envíenlos de regreso a sus países", un claro mensaje hacia los migrantes que buscan refugio. Algunos de los manifestantes incluso llevaban gorras rojas con el lema "Make America Great Again" (MAGA), una señal de la influencia de la política de Donald Trump en este tipo de movimientos.

Desde la tribuna, Robinson aprovechó para enmarcar el evento como una "celebración de la libertad de expresión" y rindió homenaje al activista conservador Charlie Kirk. A través de la red social X, Robinson afirmó que "cientos de miles de personas ya invaden las calles del centro de Londres", una cifra que refleja el intento de dar una dimensión histórica a la marcha.

londres marcha

La figura de Robinson, con un largo historial de condenas y una postura antiinmigración, es tan controvertida que ha sido rechazada incluso por el partido antiinmigración Reform UK, a pesar de contar con el apoyo de personalidades como el multimillonario Elon Musk.

La manifestación refleja un sentimiento que ha ganado fuerza en ciertos sectores de la población británica: el temor a perder la identidad nacional frente a los flujos migratorios. Este sentimiento se vio exacerbado por las cifras récord de cruces de migrantes en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha. En lo que va de 2025, más de 28.000 migrantes realizaron esa travesía, lo que alimenta la preocupación de quienes ven en este fenómeno una amenaza a la seguridad y la identidad del Reino Unido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Trump exigió a la OTAN que deje de comprarle petróleo a Rusia como condición para imponerle nuevas sanciones

Erika Kirk habló sobre el asesinato de su esposo mediante un video. 

Rompió el silencio: qué dijo la esposa de Charlie Kirk, el militante de ultraderecha asesinado en EE.UU

John Lennon fue asesinado en Nueva York, el 8 de diciembre de 1980.

El asesino de John Lennon pidió ser liberado y reveló cuál fue la razón por la que disparó contra el legendario beatle

Diella significa Sol en albanés.

El gobierno de Albania nombró a una ministra creada con Inteligencia Artificial para "erradicar la corrupción"

Sushila Karki fue presidenta del Tribunal Supremo de Nepal.

Crisis en Nepal: el insólito método que se utilizó para elegir a la nueva primera ministra, Sushila Karki

Irina Zarutska / DeCarlos Brown Jr.

El estremecedor audio que envió desde la cárcel el asesino de Irina Zarutska, la ucraniana refugiada en Estados Unidos

Rating Cero

play

Cazzu: de Jefa del Trap a Reina del Latinaje

play

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

Juana mostró cómo hizo para decirles a los nenes que se agranda la familia.

La emocionante reacción de los hijos de Juana Repetto al enterarse que van a tener un hermanito

Según los primeros testigos el joven llevaba casco y el automovilista habría hecho una mala maniobra.

Thiago Medina lucha por su vida: publicaron las imágenes del auto que lo chocó

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

últimas noticias

El pianista de la banda de Vinícius de Moraes y Toquinho desapareció en 1976 en Buenos Aires.

Identificaron el cuerpo de Tenorio Junior, un pianista brasileño desaparecido por la dictadura argentina

Hace 23 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 14 de septiembre

Hace 38 minutos
El técnico de 45 años tuvo un pésimo arranque de semestre.

Independiente se quedó sin entrenador: Julio Vaccari renunció a su cargo

Hace 42 minutos
play

Cazzu: de Jefa del Trap a Reina del Latinaje

Hace 42 minutos
play

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

Hace 47 minutos