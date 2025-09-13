A cuánto quedó la jubilación máxima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya confirmó cuál será la cifra de incremento para el próximo mes.

Anses confirmó cuál será el monto máximo de la jubilación en octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes de septiembre. Y frente a la difusión de la cifra de inflación registrada en agosto por el Indec, ya se definió cómo quedarán los montos de las jubilaciones . El aumento será del 1,9% , por lo que el haber máximo pasará a ser de $2.195.463,70.

A cuánto quedó la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

Siguiendo unos simples pasos, los adultos mayores podrán acceder a un crédito de hasta cinco millones de pesos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Las cifras actualizadas para el décimo mes del año son:

El pago adicional de $70.000 está destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Esta suma extraordinaria alcanza a los jubilados y pensionados titulares del haber mínimo, es decir, aquellos que no superen los $390.277,17 reciben el bono de manera proporcional hasta alcanzar ese monto total.

El beneficio también lo cobran los beneficiarios de las distintas PNC, PUAM y madres de siete hijos. El objetivo es garantizar un piso de ingresos para los sectores de menores recursos dentro del sistema previsional.