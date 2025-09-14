El look de Laurita Fernández al estilo "Marilyn Monroe de Mataderos"

La bailarina compartió una sesión de fotos con un vestido blanco que recuerda al de la icónica actriz de Hollywood, y ella misma bromeó sobre el parecido.

Laurita Fernández no para un segundo Mientras alterna su trabajo como conductora en Bienvenidos a ganar y su papel como actriz en La cena de los tontos, en plena calle Corrientes, también se toma el tiempo para compartir detalles de su día en día en redes sociales, desde su entrenamiento hasta sus looks .

En esta ocasión deslumbró a sus seguidores con un vestido blanco que, combinado con su cabello rubio, recordó a la icónica Marilyn Monroe. "Marilyn de Mataderos", bromeó la bailarina en su perfil de Instagram. De hecho, hasta se animó a jugar con el efecto del viento en la falda como en la histórica foto.

Laurita eligió un vestido ajustado al cuerpo en la parte superior, con breteles finos y detalles de encaje para resaltar el escote, y una minifalda amplia que le dio movimiento. El detalle de color estuvo en los pies, donde lució medias rosas con un diseño de flores y zapatos en tonos nude.

La actriz completó el look con el cabello suelto y pocos accesorios, entre los que se destacaron unos aros blancos con forma de flor. Para homenajear a Marilyn Monroe, el maquillaje destacó los labios con un color rojo intenso y también los ojos con un delineado negro.

La nostalgia de Laurita Fernández al ver una foto con Fede Bal

La relación de Laurita Fernández y Fede Bal fue una de las más mediáticas de Argentina. Los bailarines anunciaron formalmente su noviazgo en marzo de 2017 (aunque los rumores ya habían comenzado el año anterior) y se separaron en mayo de 2018, en medio de muchas idas y vueltas.

Actualmente, si bien los dos están solteros, surgieron fuertes versiones de que Bal estaría iniciando una relación con la locutora Evelyn Botto. En ese contexto, Laurita compartió una nostálgica foto con su exnovio que llamó la atención de sus seguidores y fue interpretada como un posible intento de acercamiento.

La actriz subió a sus historias de Instagram una tapa del diario Clarín que los muestra a los dos en la foto principal, emocionados y sorprendidos, bajo el título "Bailando 2015: Fede Bal fue el campeón y explotó el rating". "Cuando fuimos tapa de diario", comentó Laurita junto a varios emojis de risa.