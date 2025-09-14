El impactante cambio de look de Antonela Roccuzzo: lo filtró su estilista La rosarina sorprendió con una transformación que dejó a todos hablando, en el marco de una producción realizada en Nueva York.







La estilista de Antonela Roccuzzo filtró su nuevo estilo. Redes sociales

Antonela Roccuzzo volvió a estar en boca de todos. Y esta vez no fue por un evento deportivo ni por acompañar a Lionel Messi en la cancha, sino por un cambio de imagen que nadie esperaba. Su estilista de confianza, Dafne Evangelista, fue la encargada de mostrar el resultado en redes sociales y, como era de esperar, el posteo se viralizó de inmediato.

La rosarina, que se consolidó como referente de moda y lifestyle, ya había dado muestras de su influencia global con campañas de lujo y su presencia en la tapa de revistas internacionales. Pero este giro estético, más jugado que sus habituales apuestas clásicas, se llevó todas las miradas. El detalle: un balayage con mechones rubios que contrastan con su tradicional castaño oscuro.

antonela-roccuzzo-en-top-negro-jean-nuevo-look-de-pelo-foto-instagramdafneevangelista-YTWYXS5YIZFB5FT2E4LTCSMGDY

Las imágenes fueron tomadas durante una sesión en Nueva York. Allí, Roccuzzo posó con un top negro ajustado, jeans firmados por Loewe y accesorios dorados que completaban un estilo sofisticado. Según Evangelista, lo más lindo de todo fue la reacción de Antonela al verse frente al espejo: una sonrisa cómplice que terminó de sellar el momento.

En paralelo, el maquillaje estuvo a cargo de Carolina Banegas, quien realzó los rasgos de la rosarina con un look fresco: máscara de pestañas, labios con brillo y un sutil contorno. Esa combinación dejó en claro que, aunque cambió el cabello, Antonela sigue fiel a una estética natural y sin excesos.

el-backstage-de-la-nueva-produccion-de-fotos-de-antonela-roccuzzo-foto-instagramdafneevangelista-KCEBPZHTB5DBZEDNRYOM2ZM4O4 El look de Antonela Roccuzzo para jugar al tenis Recientemente, Antonela compartió un video entrenando tenis con un conjunto deportivo total white: top, skort (la mezcla entre falda y short que es tendencia), zapatillas y medias al tono. Una elección práctica, pero estilosa que refleja su costumbre de mantener una rutina activa. Ese atuendo pertenece a una de las marcas deportivas con las que colabora desde hace tiempo, y se suma a su propia línea, lanzada meses atrás en simultáneo en Argentina y Estados Unidos. En ese sentido, su perfil combina el glamour con la disciplina: ropa de lujo, entrenamientos y una vida familiar que comparte sin excesos en redes. antonela-roccuzzo-blanco-tenis