IR A
IR A

El impactante cambio de look de Antonela Roccuzzo: lo filtró su estilista

La rosarina sorprendió con una transformación que dejó a todos hablando, en el marco de una producción realizada en Nueva York.

La estilista de Antonela Roccuzzo filtró su nuevo estilo.

La estilista de Antonela Roccuzzo filtró su nuevo estilo.

Redes sociales

Antonela Roccuzzo volvió a estar en boca de todos. Y esta vez no fue por un evento deportivo ni por acompañar a Lionel Messi en la cancha, sino por un cambio de imagen que nadie esperaba. Su estilista de confianza, Dafne Evangelista, fue la encargada de mostrar el resultado en redes sociales y, como era de esperar, el posteo se viralizó de inmediato.

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.
Te puede interesar:

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

La rosarina, que se consolidó como referente de moda y lifestyle, ya había dado muestras de su influencia global con campañas de lujo y su presencia en la tapa de revistas internacionales. Pero este giro estético, más jugado que sus habituales apuestas clásicas, se llevó todas las miradas. El detalle: un balayage con mechones rubios que contrastan con su tradicional castaño oscuro.

antonela-roccuzzo-en-top-negro-jean-nuevo-look-de-pelo-foto-instagramdafneevangelista-YTWYXS5YIZFB5FT2E4LTCSMGDY

Las imágenes fueron tomadas durante una sesión en Nueva York. Allí, Roccuzzo posó con un top negro ajustado, jeans firmados por Loewe y accesorios dorados que completaban un estilo sofisticado. Según Evangelista, lo más lindo de todo fue la reacción de Antonela al verse frente al espejo: una sonrisa cómplice que terminó de sellar el momento.

En paralelo, el maquillaje estuvo a cargo de Carolina Banegas, quien realzó los rasgos de la rosarina con un look fresco: máscara de pestañas, labios con brillo y un sutil contorno. Esa combinación dejó en claro que, aunque cambió el cabello, Antonela sigue fiel a una estética natural y sin excesos.

el-backstage-de-la-nueva-produccion-de-fotos-de-antonela-roccuzzo-foto-instagramdafneevangelista-KCEBPZHTB5DBZEDNRYOM2ZM4O4

El look de Antonela Roccuzzo para jugar al tenis

Recientemente, Antonela compartió un video entrenando tenis con un conjunto deportivo total white: top, skort (la mezcla entre falda y short que es tendencia), zapatillas y medias al tono. Una elección práctica, pero estilosa que refleja su costumbre de mantener una rutina activa.

Ese atuendo pertenece a una de las marcas deportivas con las que colabora desde hace tiempo, y se suma a su propia línea, lanzada meses atrás en simultáneo en Argentina y Estados Unidos. En ese sentido, su perfil combina el glamour con la disciplina: ropa de lujo, entrenamientos y una vida familiar que comparte sin excesos en redes.

antonela-roccuzzo-blanco-tenis
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

La KONGA

La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

últimas noticias

Combinar descanso vocal, cuidados médicos adecuados y soluciones naturales permite recuperar la voz de forma más rápida y efectiva

Qué podés hacer si te quedás sin voz

Hace 12 minutos
Las arvejas tienen un gran potencial nutricional, pero que pueden perderse si se las cocina mal.

Ni hervido ni salteado: así se deben cocinar las arvejas para conservar sus nutrientes

Hace 23 minutos
play

Murió un nene de 13 años en el club de Córdoba que formó al Cuti Romero en pleno entrenamiento

Hace 27 minutos
Thiago Medina está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras su choque en la moto

Daniela Celis y Camilota se quebraron en la puerta del hospital donde Thiago Medina lucha por su vida

Hace 42 minutos
Pieza clave para acompañar desde looks casuales hasta combinaciones más elegante

Adiós a los borcegos: este es el calzado que será furor en el verano 2026

Hace 51 minutos