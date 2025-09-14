ANSES entrega $322.200 a personas que hayan perdido su empleo en el cierre de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los requisitos, montos y calendario de pagos de la Prestación por Desempleo correspondientes a este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga en septiembre de 2025 la Prestación por Desempleo , un beneficio económico que puede llegar hasta los $322.200 . El objetivo es brindar un respaldo a quienes perdieron su trabajo y acompañarlos mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral .

Los requisitos para acceder al beneficio dependen de la relación laboral que se haya interrumpido.

Se trata de un apoyo mensual que reconoce los aportes previos del trabajador en relación de dependencia . El monto se calcula en función de los salarios percibidos antes del despido y busca sostener los ingresos durante el período de búsqueda laboral. Además, la duración del beneficio varía según los meses de aportes registrados : puede ir de 2 a 12 meses , con una extensión automática de seis meses para los beneficiarios mayores de 45 años .

Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años . Los eventuales o de temporada necesitan más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años. En el caso de la construcción, se exigen 8 meses de aportes en los últimos 2 años antes de finalizar la obra.

El trámite puede hacerse online en Mi Anses , con CUIL y clave personal , o de forma presencial solicitando turno en la web oficial. La documentación varía según el motivo de la desvinculación:

Despido sin causa

Cierre de empresa

Vencimiento de contrato

Finalización de obra

Desempleo de ANSES: monto de septiembre 2025

El valor del beneficio se ubica entre $161.000 y $322.200, de acuerdo a los salarios de los últimos seis meses previos a la desvinculación. Estos montos actualizados aseguran que el acompañamiento guarde relación con el ingreso perdido por el trabajador.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El calendario de pagos se divide en dos planes. En el primero, las fechas dependen de la terminación del DNI: quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1 cobran el 19 de septiembre, mientras que los terminados en 8 y 9 lo harán el 25 de septiembre.

Desempleo ANSES Los pagos de septiembre se realizan por terminación de DNI o dentro de un cronograma extendido hasta octubre. Freepik

En el segundo plan, los depósitos se extienden entre el 3 de septiembre y el 20 de octubre, sin importar la terminación del documento. En ambos casos, el dinero se acredita en la misma cuenta bancaria donde se percibían los haberes anteriores.