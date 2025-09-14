14 de septiembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer una gran milanesa con puré

Tanto en Villa Devoto como en San Telmo se ofrecen versiones abundantes y deliciosas de este clásico argentino.

Por
La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cuenta con una gran variedad de propuestas en donde confluyen diferentes sabores y cocinas de diversos países. Sin embargo, los platos tradicionales son los más queridos debido a que respetan los valores de la comida argentina, y la milanesa con puré es uno que no falta en ninguna carta de bodegón.

En este sentido, existen dos lugares que no solo las preparan, sino que además son especialistas en la materia. Se trata de sitios que ya están asentados en el circuito gastronómico porteño hace ya bastantes décadas, por lo que siempre se recomienda una visita para probar sus deliciosos platos.

Bar Alemán

El Bar Alemán, también conocido simplemente como El Alemán, es un restaurante con más de 115 años de historia que se ganó el corazón de los comensales de Villa Devoto. Este exitoso bodegón abre de martes a domingo en horario corrido, desde las 12 hasta la medianoche, mientras que los lunes permanece cerrado.

Milanesa Bar Alemán
Hay muchas estrellas dentro del menú, entre las que destaca principalmente sus grandes milanesas acompañadas con un puré cremoso y exquisito. Asimismo, están los knackwurst, es decir, chorizos y salchichas alemanas, un plato icónico de Europa. Además, cuentan con una impresionante variedad de platos, entre los que destacan las tradicionales rabas, kassler -costillas de cerdo ahumadas-, lasagna a la napolitana y vermicellis, ravioles y capelletis con salsas caseras.

Está ubicado en la Avenida San Martín 5992, en el barrio porteño de Villa Devoto. El tren Urquiza es la opción más directa para llegar, ya que deja al comensal a tres cuadras de la estación El Libertador y a cinco de la estación Francisco Beiró. Por otra parte, el bodegón está a siete cuadras de la estación Villa del Parque del ferrocarril San Martín. También hay varias líneas de colectivos que pasan por el lugar, como el 24, 57, 78, 105, 110, 134 y 146, entre otras.

El Inmigrante

En el corazón de San Telmo, existe un restaurante ofrece distintos modelos de milanesas para compartir con puré. Su abundancia a la hora de servir platos y sus precios generosos han convertido a El Inmigrante en un sitio imprescindible dentro del circuito gastronómico porteño.

Las “Super Milangas” son ideales para tres personas, llegan con salsa de tomate, mozzarella y huevo frito encima. Se trata de un plato explosivo, con mucho sabor y que llena cualquier estómago. Asimismo, ofrece Parrilla Libre todos los días, una opción sumamente accesible para comer mucho sin gastar tanto.

Milanesa a caballo

Este bodegón, ubicado en Humberto 1º 420, abre todos los días, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Para llegar a este sitio, el transporte público cuenta con diferentes alternativas. De hecho, las líneas de colectivo 22, 24, 29, 33, 74, 86 y 130 dejan al comensal a escasas cuadras del local.

