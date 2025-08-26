AUH de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de septiembre para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que además, cobrarán con un aumento del 1,9% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en julio.
AUH de ANSES
Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86
Aumenta la AUH de ANSES en septiembre 2025
Con el aumento del 1,9%, el monto total de la AUH asciende a $115.087. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de ese total, por lo que el monto neto a cobrar finalmente será de $92.070.
En el caso de la AUH por discapacidad, el valor sube a $374.744.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
Esta prestación está dirigida a los siguientes grupos:
AUH de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025
El cronograma de cobros del noveno mes del año es el siguiente:
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre.
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre.
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre.
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre.
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre.
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre.
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.