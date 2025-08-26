26 de agosto de 2025 Inicio
AUH de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago del próximo mes.

Por
Anses dio a conocer las fechas de cobro de septiembre de la AUH.

Anses dio a conocer las fechas de cobro de septiembre de la AUH.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de septiembre para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que además, cobrarán con un aumento del 1,9% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en julio.

Anses dio detalles del programa de Beneficios para jubilados.
AUH de ANSES
Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86

Aumenta la AUH de ANSES en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9%, el monto total de la AUH asciende a $115.087. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de ese total, por lo que el monto neto a cobrar finalmente será de $92.070.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor sube a $374.744.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

Esta prestación está dirigida a los siguientes grupos:

  • Personas con hijos menores de 18 años sin empleo registrado o con ingresos por debajo del salario mínimo.
  • Trabajadores del servicio doméstico y monotributistas sociales.
  • Titulares de programas sociales nacionales, provinciales o municipales.
  • Padres o tutores de hijas e hijos con discapacidad, sin límite de edad y con CUD vigente.

AUH de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

El cronograma de cobros del noveno mes del año es el siguiente:

  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.
