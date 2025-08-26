AUH de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 con aumento La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago del próximo mes. Por







Anses dio a conocer las fechas de cobro de septiembre de la AUH.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de septiembre para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que además, cobrarán con un aumento del 1,9% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en julio.

AUH de ANSES Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86 Freepik Aumenta la AUH de ANSES en septiembre 2025 Con el aumento del 1,9%, el monto total de la AUH asciende a $115.087. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de ese total, por lo que el monto neto a cobrar finalmente será de $92.070.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor sube a $374.744.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES Esta prestación está dirigida a los siguientes grupos:

Personas con hijos menores de 18 años sin empleo registrado o con ingresos por debajo del salario mínimo.

Trabajadores del servicio doméstico y monotributistas sociales.

Titulares de programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Padres o tutores de hijas e hijos con discapacidad, sin límite de edad y con CUD vigente.