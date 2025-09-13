IR A
Nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

El exGran Hermano sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, con varios órganos comprometidos, tras un choque con su moto.

Desde el centro de salud detallaron el cuadro grave que atraviesa el mediático.

Se conoció el nuevo parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega sobre la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que sufrió un violento accidente con su moto en Moreno. Tras ser operado de urgencia, el joven se encuentra en terapia intensiva.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, detallaron los médicos.

Agregaron: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.

Por su parte, la mamá de "Pestañela", Silvia, remarcó que el joven tiene varios órganos comprometidos: "Tiene de la 4ta a la 9na costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".

Gran Hermano 2022, Santiago del Moro y Thiago Medina

Su hermana gemela, Brisa Medina, compartió en redes sociales que "se necesitan 25 donadores de sangre, cualquier factor. El que pueda que se acerque al Hospital en Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, en el transcurso del día".

Horas antes, Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, quien también participó del reality show en 2022, aseguró que "en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".

Qué le pasó a Thiago Medina en Moreno

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, sufrió un accidente en moto y está internado en el Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno con pronóstico reservado.

El joven de 22 años ingresó con importantes heridas producto de un siniestro vial, en la Ruta Nacional 7, en el cruce con la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Según trascendió, su estado de salud es delicado y el pronóstico se mantiene reservado, lo que generó una profunda preocupación entre sus familiares, allegados y seguidores.

